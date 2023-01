Proseguono gli appuntamenti con il pomeridiano di Amici di Maria De Filippi. Il 25 gennaio è stata registrata la diciottesima puntata che andrà in onda domenica 29 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14:00.

Come ogni settimana, gli allievi saranno messi a dura prova per dimostrare di meritare la maglia dorata per il serale. Faranno il loro ingresso in studio alcuni artisti, quali Rocco Hunt, Alex Britti, Anna Pettinelli, Sergio Bernal e Alex Wise.

Gare di ballo e canto ad Amici di Maria De Filippi

Nel corso del prossimo appuntamento con Amici, non potranno mancare le consuete gare che determineranno la temutissima classifica.

Per quanto riguarda la categoria del ballo, sarà chiamato in studio Sergio Bernal in qualità di giudice. Al primo posto si posizionerà Paky, ottenendo numerosi complimenti. Seguiranno poi Samu, Gianmarco, Mattia, Maddalena, Megan, Vanessa, Samuel e, infine, Eleonora.

Per ciò che concerne la categoria del canto, saranno Alex Britti, Rocco Hunt e l'ex insegnante della scuola, Anna Pettinelli, i giudici di gara. Al primo posto ci sarà Piccolo G, seguito da Angelina, Aaron, Niveo, Federica, Cricca, Jore e, infine, Wax. Quest'ultimo verrà criticato per il suo modo di muoversi sul palco.

Compiti e sfide degli allievi di Amici

Nel prossimo appuntamento con Amici, non mancheranno momenti di grande tensione.

Samu non potrà affrontare la sua sfida poiché l'altro ballerino sarà impossibilitato. Pertanto, il giovane allievo di Emanuel Lo dovrà attendere ancora un'altra settimana prima di sapere se potrà ancora far parte della scuola.

Gianmarco, invece, si troverà a dover affrontare il compito assegnatogli in settimana da Raimondo Todaro.

L'insegnante di latino lo metterà seriamente in difficoltà con una coreografia molto lontana dal suo stile, la quale sarà oggetto di un'accesa di discussione. Lo stesso allievo della maestra Celentano dirà la propria opinione apertamente, dichiarando di non reputare educativo il compito assegnato. In particolare, accuserà l'insegnante di voler semplicemente colpire, indirettamente, Alessandra stessa.

Sostituzioni ed eliminazioni ad Amici

Inoltre, durante la prossima puntata di Amici, gli insegnanti prenderanno delle decisioni molto importanti. In particolare, Emanuel Lo deciderà di eliminare definitivamente Vanessa. La giovane ballerina è entrata da poche settimane all'interno della scuola, ma il suo percorso non soddisferà a pieno le esigenze dell'insegnante.

Raimondo Todaro, invece, sostituirà Samuel con Alessio. Tuttavia, per il giovane ballerino si aprirà una grande opportunità. La maestra Celentano, la quale ha avuto modo di seguirlo attentamente nel corso delle lezioni, gli offrirà un'importante borsa di studio per proseguire i suoi studi presso la prestigiosa accademia di Monaco di Baviera.

L'insegnante premierà il suo talento innato e la sua grande predisposizione.

Inoltre, Federica si troverà ad affrontare la sfida voluta da Zerbi e riuscirà a vincerla.

Ai cantanti verrà offerta la possibilità di creare il video clip del proprio inedito. Angelina, Piccolo G e Wax saranno scelti per affrontare la gara e sarà quest'ultimo a vincere. Invece, i ballerini potranno realizzare un video per la World of Dance. Gareggeranno Isobel, Paky e Samu. Quest'ultimo otterrà la vittoria.

Alex Wise farà il suo ingresso in studio come ospite per presentare il suo nuovo brano insieme a Sophie and The Giants.

Infine, Mattia vincerà la prova Tim e Gianmarco quella Oreo.