Proseguono i consueti appuntamenti pomeridiani con 'Il Paradiso delle Signore', in onda dal lunedì al venerdì su Rai 1 a partire dalle 15:55. Nel corso del prossimo episodio del 27 gennaio, non potranno mancare nuovi e interessanti colpi di scena, in grado di lasciare tutti con il fiato sospeso.

In particolare, l'attenzione è posta ancora su Adelaide e Marcello. Dopo aver ottenuto la vendita di Palazzo Andreani, i due decidono di unire ulteriormente le forze per mettere in atto un altro piano. Tuttavia la loro complicità cresce ogni giorno, dato che si ritrovano a trascorrere diverso tempo insieme.

Vittorio prende una decisione importante

Nel corso del prossimo entusiasmante appuntamento con Il paradiso delle signore, dopo un'attenta riflessione, per Vittorio giunge un momento molto importante. Deve capire come comportarsi con Matilde. Dopo che quest'ultima ha deciso di dare una seconda possibilità al marito, il pubblicitario è rimasto profondamente deluso. Lavorare a stretto contatto con lei non è semplice né tantomeno lo è mostrarsi indifferente a quanto accaduto. Pertanto, decide di allontanarsi spontaneamente da lei.

Nel frattempo, Tancredi, che pensava di dover ricorrere a vie alternative per allontanare sua moglie da Conti, approfitta della situazione. Dato che Matilde ancora non si fida di lui, coglie l'occasione per farla ricredere del tutto, anche se ha in mente un piano per convincerla a tornare a Torino.

Un arrivo improvviso al paradiso delle signore

Successivamente, durante la serata al Circolo organizzata da Ludovica e Flora, sembra andare tutto a gonfie vele per la giovane Venere del Paradiso, Gemma. In particolare, per la prima volta, riesce addirittura a sentirsi a suo agio con Carlos. Tuttavia, l'atmosfera viene rotta dall'arrivo improvviso di Marco.

Nel frattempo, Marcello e Adelaide hanno avuto modo di meditare a lungo su un altro piano. Da tempo sono intenzionati a rovinare le storie d'amore dei loro rispettivi ex, per motivi differenti. Pertanto, presentandosi insieme alla festa di fidanzamento, cercano in tutti i modi di far ingelosire sia Umberto che Ludovica. Tuttavia, nonostante riescano ad ottenere il risultato sperato, la situazione sfugge letteralmente di mano.

Tra i due, infatti, accade qualcosa di inimaginabile.

Infine, Vito deve raccogliere tutto il coraggio per cercare di dire tutta la verità sul suo passato alla donna che ama. Siccome Vito è stato invitato a cena a casa delle ragazze, può cogliere l'occasione per parlare apertamente con Maria. D'altronde, non può di certo continuare a nasconderle il suo segreto.