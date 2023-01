Cosa è successo tra Stefano e Valentina dopo la partecipazione a C'è posta per te 2023 nel corso della puntata del 7 gennaio? La storia di questa coppia romana ha tenuto banco in tv e sui social durante l'appuntamento d'esordio di questa ventiseiesima edizione del people show dei sentimenti di Maria De Filippi.

Valentina ha chiesto perdono a suo marito dopo un tradimento e lui alla fine, dopo vari tentennamenti e dubbi, ha scelto di aprire la busta e concedere una seconda chance alla moglie, nonostante non sembrasse convinto al 100%.

Intanto in queste ore è arrivata la testimonianza di un presunto amico della coppia, il quale sui social ha affermato che la donna ora sarebbe incinta del quarto figlio, visto che la trasmissione sarebbe stata registrata diversi mesi fa.

La coppia Stefano-Valentina infiamma lo studio di C'è posta per te

Tra le varie storie raccontate nel corso della prima puntata di C'è Posta per te 2023 c'è stata quella di Stefano e Valentina.

Lei ha chiesto aiuto alla redazione del people show di Maria De Filippi per riconquistare di nuovo suo marito, dopo che lo aveva tradito.

I due, genitori di tre figli, si erano allontanati dopo questo tradimento che aveva messo in crisi l'uomo, tanto che pure in studio non era apparso convinto e predisposto a perdonare sua moglie, accusandola di aver rovinato la loro famiglia e di non essere più una brave madre.

Stefano perdona Valentina a C'è posta per te

Immediato l'intervento di Maria De Filippi che, essendo a conoscenza di tutti i dettagli di questa storia, ha provato a far ragionare Stefano nel corso dell'ospitata a C'è posta per te e lo ha spinto a ragionare, evidenziando anche quelli che sono stati i suoi errori nel corso degli ultimi tempi.

Sta di fatto che, alla fine, Stefano ha scelto di aprire la busta e di concedere una seconda chance alla moglie, anche se in quel momento è apparso particolarmente freddo e distaccato nei confronti della donna.

Ma cosa è successo dopo la partecipazione a C'è posta per te 2023 (registrata diversi mesi fa)? Tra i due è tornato il sereno oppure no?

Stefano e Valentina: quarto figlio in arrivo dopo C'è posta per te?

A riportare delle indiscrezioni sulla coppia Stefano-Valentina è stato "Il Vicolo delle News", il quale fa sapere che una persona sui social, che sostiene di conoscere i protagonisti della prima puntata di C'è posta per te, abbia svelato che tra i due sia ritornato il sereno.

Stefano e Valentina avrebbero messo da parte le incomprensioni che ci sono state nel corso dell'ultimo periodo e che li ha spinti ad allontanarsi.

Ma non è finita qui, perché sempre secondo le indiscrezioni di queste ore, sembrerebbe che Valentina sia in dolce attesa del suo quarto figlio. A riportarlo è stato un presunto amico della coppia sui social, il quale ha spiegato che la trasmissione è stata registrata in estate.

Una notizia che per il momento non è stata confermata dai diretti interessati, anche se i fan di C'è posta per te sperano che possa essere davvero questo l'epilogo di questa storia.