Sabato 7 gennaio 2023, su Canale 5, è andata in onda la prima puntata stagionale di C'è Posta Per Te.

Protagonista della terza storia della serata è stata una coppia di coniugi formata da Valentina e da Stefano: la donna si è rivolta alla redazione per chiedere il perdono del marito dopo averlo tradito.

La storia di Stefano e Valentina

La signora Valentina ha tradito il marito Stefano, ma nel momento in cui lui ha fatto la valigia per lasciare il tetto coniugale ha compreso di essere ancora innamorata di lui, così ha scritto alla trasmissione di Mediaset per essere aiutata a ottenere il perdono.

Dal racconto di Maria De Filippi è emerso che i due si conoscono da quando sono adolescenti, sono sposati e hanno tre figli. Nel 2018 Stefano avrebbe iniziato ad avere un atteggiamento polemico verso la moglie, criticandola presentemente per vari motivi, dalla gestione dei figli fino al modo di parcheggiare l'auto sotto casa.

Durante il racconto De Filippi ha reso noto anche un episodio di violenza: in un' occasione Stefano ha tirato il seggiolino del bambino addosso a Valentina.

Dopo il tradimento della donna, comunque, i due coniugi hanno continuato ad andare a cena insieme e anche ad avere rapporti intimi: lui però ha spiegato di non provare più nulla per Valentina, poiché ha perso la fiducia in lei.

A quel punto la conduttrice di C'è Posta per te ha chiesto al protagonista perché abbia continuato ad avere rapporti con Valentina nonostante tutto questo e lui ha replicato: "Io sono un uomo".

Inoltre Stefano ha affermato che la moglie avrebbe avuto un cambiato atteggiamento perché influenzata da alcune sue amiche.

“Non chiudere la busta, riproviamoci” Come si concluderà questa storia? #CePostaPerTe pic.twitter.com/4vWaUhHhgf — C'è Posta per Te (@CePostaPerTeOff) January 7, 2023

Dopo avere ripercorso il rapporto della coppia, Maria De Filippi ha redarguito Stefano per le ripetute offese ai danni della moglie: “Chiamarla c…a non è meglio di un tradimento”.

Al termine del confronto tra i due, l'uomo ha deciso di aprire la busta della trasmissione e quindi di dare una seconda chance a Valentina.

La reazione di alcuni utenti del web

Su Twitter, la storia di Valentina e Stefano non è passata inosservata. Molti utenti speravano il rapporto fra i due non riprendesse: "Spero che chiuda la busta, perché un essere del genere è dannoso", ha scritto qualcuno sull'uomo.

Qualcun altro si è detto convinto che lui rinfaccerà sempre alla moglie di essere stato tradito. Un altro internauta ha criticato il programma: "Perché mandare in onda in prima serata una storia così tossica? La ragazza andrebbe aiutata ad allontanarsi, non a ricucire il rapporto. Mi dispiace ma stavolta hanno toppato alla grande". Un telespettatore ha invece punzecchiato la conduttrice per avere spronato fino all'ultimo Stefano ad aprire la busta e a perdonare Valentina.

Un fan con sarcasmo ha scritto: "Bravi, bell'esempio questa storia". Ma non è mancato neppure chi ha criticato Stefano per avere perdonato il tradimento della moglie.