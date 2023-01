Nuova discussione al Grande Fratello Vip 7 tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi. Tutto è cominciato all'ora di pranzo di sabato 21 gennaio quando la 24enne salernitana ha rimproverato il fidanzato per l'amicizia instaurata con Edoardo Tavassi.

Secondo Antonella, Donnamaria non prende mai le sue difese quando Tavassi fa delle battute sul suo conto.

Lo sfogo di Fiordelisi

Antonella, mentre si trovava in cucina con Daniele Dal Moro, Luca Onestini ed Edoardo Donnamaria, ha rimproverato quest'ultimo per il suo rapporto d'amicizia con Edoardo Tavassi.

L'influencer campana ritiene che il partner non la difenda mai quando Tavassi lancia delle frecciatine nei suoi confronti. Fiordelisi ha aggiunto che Tavassi e Oriana non devono fare determinati commenti ironici nei suoi confronti, visto che sono in pessimi rapporti con lei. Infine si è detta convinta che Donnamaria, quando è insieme al suo amico, si lasci influenzare fin troppo.

Daniele Dal Moro, presente alla conversazione, è intervenuto per dire ad Antonella che, in realtà, Tavassi ride e scherza con tutti i concorrenti del Grande Fratello Vip. L'imprenditore veronese le ha ricordato che, ad esempio, ironizza anche su Micol, nonostante abbia un certo feeling con lei.

La replica di Donnamaria

Dopo avere ascoltato lo sfogo di Antonella, Edoardo Donnamaria ha replicato dicendo che Tavassi è una persona che ama scherzare e, per questo motivo, le sue battute non vanno prese troppo sul serio. Di conseguenza, ha chiesto a Fiordelisi di non prendersela per il suo modo di fare ironia.

Nonostante Donnamaria abbia cercato di rassicurarla, Fiordelisi è rimasta ferma nella sua posizione.

Stanca di non essere compresa dal fidanzato, ha preferito allontanarsi. A questo punto il 27enne romano si è confidato con Daniele e Luca, dicendo loro di essere stufo di litigare per delle sciocchezze.

La situazione dei Donnalisi

Al momento non è chiaro se tra i cosiddetti Donnalisi sia tornato il sereno. La coppia spesso si ritrova a discutere su argomenti e incomprensioni già affrontati in passato.

Ad esempio, non è la prima volta che Fiordelisi rimprovera al fidanzato di lasciarsi influenzare da Tavassi. Dal canto suo, Donnamaria non sembra disposto ad interrompere il legame costruito con il coinquilino solo per compiacere Antonella.

Non è escluso che il discorso venga ripreso durante la 29ª puntata del Grande Fratello Vip, in onda lunedì 23 gennaio su Canale 5 a partire dalle ore 21:30 circa.