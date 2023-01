Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare con il doppio appuntamento settimanale da giovedì 9 febbraio. A svelare la data è stato in anteprima il portale TVBlog. Alfonso Signorini sfiderà dunque Amadeus e il Festival di Sanremo in onda il 9 febbraio con la terza serata. Piersilvio Berlusconi, quest'anno, ha scelto di non stravolgere la programmazione Mediaset durante la celebre kermesse canora e musicale. Oltre al reality, andrà infatti in onda anche il seguitissimo people show di Maria De Filippi, C'è posta per te.

Il reality targato Mediaset ritorna anche di giovedì

I concorrenti sono dunque pronti ad intrattenere i telespettatori per due appuntamenti settimanali. Inizialmente si pensava di tornare in onda di nuovo il venerdì, poi questa idea è stata accantonata. Invariata invece la prima puntata che come di consueto resta al lunedì sera. Una bella notizia per i tutti fan del GF Vip che seguono le vicende dei vipponi all'interno della casa più spiata d'Italia tra scontri, discussioni e anche avvicinamenti. Il doppio appuntamento si è interrotto in occasione dei mondiali di calcio andati in onda da novembre a dicembre dello scorso anno per lasciare spazio alla competizione calcistica e per non scontrarsi con l'importante evento, Mediaset ha deciso di sospendere la puntata in onda il venerdì sera.

Anche la scelta del giovedì è strategica. Il reality infatti andrà a sfidarsi contro le fiction di successo Rai.

L'ex tronista Davide Donadei ripreso dagli autori, Edoardo Donnamaria in crisi

Intanto, la vita nel loft di Cinecittà continua ed è sempre più movimentata. Nelle scorse ore, Davide Donadei è stato redarguito da un'autrice del reality per aver preso carta e penna e iniziato a scrivere dei messaggi in codice a Nikita.

Prontamente, gli è stato detto: "Davide penna e carta in magazzino, subito, subito". L'ex tronista voleva rivelare e non ad alta voce a Nikita Pelinzon chi oltre Oriana Marzoli non lo convince e avrebbe un copione scritto. Passando ad Edoardo Donnamaria invece, il vippone, volto di Forum insieme all'ex gieffino Paolo Ciavarro, ha avuto un'ennesima discussione con Antonella Fiordelisi e avrebbe addirittura minacciato di lasciare la casa più spiata d'Italia.

Il trentenne e l'ex di Francesco Chiofalo proprio non riescono a trovare un punto d'incontro ed avere una convivenza pacifica all'interno della casa di Cinecittà. La loro relazione è ancora caratterizzata da continui battibecchi e litigi. I due faranno pace anche questa volta? Non resta che seguire le prossime puntate del Grande Fratello Vip 7 per scoprirlo.