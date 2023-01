Dana Saber è stata eliminata dal Grande Fratello Vip 7: la concorrente non è riuscita a superare il televoto della 28^ puntata contro Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Una volta tornata in possesso dei suoi profili social, la modella ha ringraziato tutti coloro che l'hanno sostenuta. Ma non solo, l'ex gieffina ha lanciato delle stoccate ai suoi ex compagni d'avventura.

La stoccata della modella

Dana nella casa di Cinecittà ha dimostrato di non avere peli sulla lingua.

La concorrente dopo l'eliminazione dal Reality Show è tornata sui social con un messaggi ai fan: "Ciao ragazzi, volevo ringraziarvi per avermi supportata e sostenuta".

Poi la giovane ha spiegato di essere felicissima per essere ritornata a casa sua: "Finalmente sono a Milano, tranquilla e senza caos. E senza quei barboni soprattutto". Inoltre ha fatto sapere di essere riuscita a fare una doccia senza costume: al Grande Fratello Vip 7, per via delle telecamere i concorrenti devono lavarsi con il costume da bagno. La 29enne ha riferito ai suoi sostenitori che presto interagirà con loro per raccontare la sua esperienza all'interno della casa più spiata d'Italia: "Vi aggiornerò nei prossimi giorni. Un bacio".

Successivamente la giovane ha attivato la funzione domande e ha risposto ad alcuni suoi fan, ma anche in quel caso ha contiuato a lanciare frecciatine ai suoi ex coinquilini.

La diretta interessata ha ribadito che è meglio essere tornata a casa piuttosto che continuare a vivere sotto lo stesso tetto con delle serpi. A un utente che ha chiesto quale fosse il concorrente più falso, la modella ha fatto il nome di Luca Onestini. Ad un altro fan che ha chiesto quale fosse il concorrente meno predisposto alla cura dell'igiene personale, Dana ha risposto facendo il nome di Oriana.

Infine ha risposto alla curiosità di un fan, rivelando la sua data di nascita.

Saber ha discusso con quasi tutti i concorrenti del GFVip 7

Perché Dana è tornata ad attaccare i suoi ex compagni d'avventura?

La modella ha discusso con quasi tutti i "vipponi".

Pochi giorni dopo il suo ingresso, la 29enne in un solo giorno ha litigato con Milena Miconi, Micol Incorvaia, Nicole Murgia e Oriana Marzoli. Durante il suo percorso all'interno del Grande Fratello Vip 7, Saber ha accusato Giaele De Donà di non avere personalità e ha lanciato delle frecciatine pungenti sul marito della influencer. Nicole Murgia è stata stuzzicata sui piatti lanciati in passato ad Andrea Maestrelli. Ma non solo, Saber ha avuto una discussione accesa anche con Edoardo Donnamaria.

Nella casa di Cinecittà la 29enne è riuscita a legare solamente con Antonella Fiordelisi e Nikita Pelizon.