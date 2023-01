Durante la 26^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 2 gennaio, c'è stato un faccia a faccia nello studio tra Soleil Sorge e Luca Onestini. Nel corso del confronto-scontro l'opinionista (sostituta di Sonia Bruganelli) è apparsa in difficoltà e ha negato cose che erano evidenti. Terminata la diretta, Soleil ha deciso di fare un passo indietro: la diretta interessata ha chiesto scusa a tutti per la brutta pagina di televisione.

Soleil e Luca hanno avuto una relazione: lui in veste di tronista di Uomini e Donne scelse di uscire dal programma con la corteggiatrice italo-americana.

Mentre Onestini era al GFVip 2, la sua fidanzata lo tradì con Marco Cartasegna.

Che cos'è accaduto in studio?

Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sono stati chiamati da Alfonso Signorini a sostituire Sonia Bruganelli - l'opinionista si è assentata dal programma tra Natale e Capodanno. Durante la 26^ puntata del Grande Fratello Vip 7, la influencer ha continuato a punzecchiare il suo ex Luca Onestini per l'atteggiamento adottato nei confronti di Nikita Pelizon. Il conduttore ha pensato bene di far ritrovare faccia a faccia Luca e Soeil per chiarire una volta per tutte i loro dissapori.

Onestini ha chiesto a Soleil perché ce l'abbia con lui, nonostante sia stata lei a tradirlo quando lui era nella casa di Cinecittà.

Dal canto suo, Sorge ha negato spiegando di non avere tradito nessuno. Luca ha controbattuto e ha spiegato che in questi anni ha sempre evitato di parlare in pubblico della storia avuta con Sorge. Il faccia a faccia si è concluso con Onestini che ha ribadito che per lui Soleil è trasparente.

La posizione di Sorge

I telespettatori del Grande Fratello Vip 7 hanno commentato in modo negativo il confronto Onestini-Sorge.

Nonostante alcuni non nutrano una certa simpatia nei confronti di Luca hanno fatto notare che il gieffino ha vinto durante il faccia a faccia.

Terminata la diretta del programma, anche Sorge ha deciso di fare un passo indietro. Sui social la diretta interessata ha scritto: "Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva".

Inoltre ha riferito che con la comunicazione ci lavora, quindi quanto accaduto non rientra nel suo modo di fare.

Pienamente d’accordo con te. Mi scuso pubblicamente con tutti per la brutta pagina televisiva nel “confronto”vissuto questa sera al #Gfvip . Credo e vivo per la comunicazione e il mio lavoro, e questo non rientrava in nessuna delle due ne mi auguro rientrerà più nella mia vita.🙏🏼 https://t.co/MVDJ0nFdn4 — Soleil Anastasia Sorge (@Soleil_stasi) January 3, 2023

Lo sfogo di Onestini

Terminata la 26^ puntata anche Luca Onestini si è sfogato con i suoi compagni d'avventura. Il diretto interessato ha ribadito di avere sempre evitato la sua ex, in quanto la considera trasparente. Sulla base di quanto dichiarato il gieffino ha riferito che lo scorso anno la produzione del Reality Show gli offrì un cachet altissimo per dare adito ad un confronto con Soleil, ma il modello decise di rifiutare: "Ho detto non è la cifra, non mi interessa. A me lei non interessa, zero".