Edoardo Donnamaria contro Antonella Fiordelisi. Il concorrente del Grande Fratello Vip 7 dopo aver sentito la fidanzata accusarlo di essere uno statega, ha perso le staffe. Secondo Edoardo, la influencer salernitana non riesce ad accettare il suo rapporto di amicizia con Oriana Marzoli. La discussione si è accesa, al punto che Donnamaria ha iniziato ad offendere la coinquilina.

Donnamaria offende Antonella

Da martedì 24 gennaio, Antonella Fiordelisi continua ad accusare Edoardo Donnamaria per l'amicizia che ha con Oriana Marzoli. L'influencer campana non comprende perché il partner continua ad essere amico di una persona con la quale lei non ha un buon rapporto.

Dopo essere stato dipinto come uno stratega che ha paura di mettersi contro i suoi amici, il giovane volto di Forum ha sbottato: "Tu non accetti che con Oriana ho un buon rapporto". Il diretto interessato ha fatto sapere che non metterà mai fine all'amicizia con la concorrente venezuelana. Dal canto suo Fiordelisi ha spiegato di avere solo riportato una confidenza ricevuta da lui: "Mi hai detto che ti senti in colpa".

Edoardo.T ad Antonella: “Non sopporti che con Oriana ho un buon rapporto, non c’entra la nomination. Io sono libero di dispiacermi se una persona a cui voglio bene va in una nomination difficile e io non me l’aspettavo?”



Edoardo ha ricordato di non parlare con Antonino da tempo.

Inoltre ha chiesto ad Attilio Romita di non dire cose non veritiere sul suo conto. Poi tornando a parlare con Antonella, Donnamaria ha precisato che quando Oriana gli ha dato del cane poco dopo ha chiesto scusa, mentre lei sarebbe andata a dormire in un altro letto: "Cane lo dici a tua sorella. Stai zitta. Ti devi vergognare".

I consigli di Luca Onestini

Edoardo Donnamaria si è sfogato con Luca Onestini, Edoardo Tavassi e Oriana Marzoli.

Dopo aver ascoltato lo sfogo del coinquilino, Onestini ha consigliato all'amico di fare il suo percorso indipendemente da quello che pensa Antonella. Secondo Luca, se Antonella è realmente innamorata non avrà problemi ad accettare un rapporto amichevole.

Tavassi invece ha cercato di analizzare la vicenda. Secondo il concorrente romano, ci sta che Antonella sia gelosa di Oriana dal momento che le due non vanno d'accordo.

La reazione di alcuni utenti del web

L'ennesimo scontro dei "Donnalisi" non è passato inosservato ai telespettatori del Reality Show.

Su Twitter, un utente ha spezzato una lancia a favore di Donnamaria: "Siamo pronti alle lacrime di coccodrillo? Ora Antonella piange ed Edoardo la perdonerà". Un altro utente ha fatto un plauso a Donnamaria per aver detto finalmente quello che pensa. Un altro utente invece ha criticato i termini utilizzati dal giovane volto di Forum. Un telespettatore ha commentato: "Edoardo mi sta piacendo, perché sta dimostrando di essere coerente a differenza degli altri".