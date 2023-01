Sermin sarà al centro delle dinamiche delle prossime puntate di Terra Amara. La moglie di Sabahattin dopo aver messo nei guai Demir, denunciandolo per un omicidio che non ha commesso, cercherà di prendere in giro anche Hunkar. La signora Yaman proverà a far ritrattare Serminsulle dichiarazioni rilasciate alla polizia sul figlio, ma Sermin con l'aiuto di Hatip proverà a prendersi gioco della zia. Riuscirà nel suo intento?

La richiesta di denaro di Sermin a Hunkar

Proseguono le anticipazioni di Terra amara concentrandosi sullo scontro che si creerà tra Sermin e Hunkar.

Seguendo la trama della soap turca, quando Hunkar riuscirà a scoprire che è stata la nipote a denunciare il figlio per l'omicidio di Cengaver, si metterà subito sulle sue tracce. Sermin, pur avendo visto Hatip mentre sparava Cengaver, diventerà complice dell'omicida e metterà nei guai il cugino per vendicarsi delle angherie subite.

Una volta trovata la nipote, Hunkar le proporrà di dare indietro i suoi soldi precedentemente bloccati in cambio di nuove dichiarazioni alla polizia atte a far liberare Demir. Inizialmente Sermin sembrerà sulle sue, avendo perso anche la casa a causa del cugino, ma poi con l'aiuto del perfido Hatip metterà a punto un piano per estorcere denaro alla zia. Sermin chiederà a Hunkar un milione di lire turche in cambio della liberazione di Demir.

La donna, per accontentare la nipote, sarà costretta a vendere gran parte delle sue proprietà.

Hatip, intanto, cercherà di distogliere tutti gli acquirenti dall'acquisto per poi presentarsi davanti a Hunkar, proponendole solo 700.000 lire. La signora Yaman rifiuterà, ma poi sarà messa alle strette e dovrà ricorrere al perfido Tellidere, che a quel punto giocherà al ribasso proponendo solo 600.000 lire.

Quando Hunkar sembrerà non avere più via di scampo, ecco che Fekeli correrà in aiuto della donna che ha sempre amato.

Fekeli in aiuto di Hunkar

Il padrino di Yilmaz proporrà a Hunkar di concludere l'affare a un milione di lire, con l'intenzione di restituirle tutte le terre una volta che la donna avrà risolto i suoi problemi.

Hunkar allora contatterà Sermin per darle il denaro richiesto e costringendola a firmare un foglio in cui dichiara che non ha mai visto Demir mentre sparava a Cengaver.

Sermin ancora una volta, però, cercherà di prendersi gioco della zia. Intascati i soldi e informato Hatip penserà bene di lasciare la Turchia senza andare alla polizia come aveva promesso. Sermin riuscirà a portare a termine il suo perfido piano di vendetta o verrà fermata prima di lasciare il Paese? Per scoprire cosa accadrà non resta che attendere le prossime anticipazioni turche di Terra amara.