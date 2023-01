Nuovi colpi di scena stanno per arrivare al Paradiso delle signore. L'amata fiction di Rai 1 prosegue incessante con i suoi appuntamenti pomeridiani. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 9 al 13 gennaio, rivelano che in città arriverà Palma Rizzo con il figlio Francesco. Trattandosi di una vecchia conoscenza degli Amato, Salvo sarà costretto ad accoglierli in casa. Marcello e Adelaide invece, dopo aver ristrutturato Palazzo Andreani, decideranno di metterlo subito in vendita.

Spoiler Il Paradiso delle signore dal 9 al 13 gennaio: Umberto tenta di corrompere l’ingegner Bonetti

Il Commendatore cercherà di corrompere l'ingegnere che ha preso in carico la ristrutturazione di Palazzo Andreani. Umberto sarà convinto che il suo piano sia andato a segno. Marcello riceverà una chiamata allarmante dal banchiere Fumagalli, che lo informerà che Umberto avrà deciso di acquistare l'edificio. Barbieri correrà così a riferirlo ad Adelaide. Nel frattempo, proprio quest'ultima deciderà di accettare la proposta di Matilde di prendere in mano la gestione della Posta del Cuore al Paradiso Market.

Ludovica deciderà di aiutare Marcello, vendendo giù di morale per la vendita di Palazzo Andreani.

La ragazza inviterà il suo ex ad un evento al Circolo, dove presenzierà anche Ferdinando. Tra quest'ultimo e Marcello scoppierà una rissa, ma sarà Barbieri a fare la prima violenta mossa sferrando un pugno al rivale in amore. Adelaide, dopo aver appreso quanto accaduto la sera prima, consiglierà a Marcello di chiedere scusa a Torrebruna.

Trame Il Paradiso delle signore, episodi gennaio: Palma preoccupata per Francesco

L'arrivo di Palma e Francesco in Caffetteria porterà Salvatore a trasferirsi in casa di Armando, per cedere la sua abitazione ai nuovi arrivati. Rizza andrà a trovare il capo magazziniere ed esprimerà a quest'ultimo tutto il suo dispiacere per il trasferimento di Salvo.

Le Veneri invece, saranno incuriosite da Francesco. Il ragazzo riuscirà a risolvere un problema in casa di Irene, Maria e Clara.

Palma e Francesco avranno un duro litigio. Il ragazzo uscirà di casa e non rientrerà. Rizzo, preoccupata, deciderà di recarsi da Marcello e Salvo per chiedere aiuto. In seguito, Francesco inizierà ad aiutare Salvo in Caffetteria. Veronica deciderà di trovare un lavoro. Gemma aiuterà la madre e riuscirà ad ottenere per lei un posto all'interno del Paradiso. Inizialmente, Ezio non sarà felice della cosa, tanto che Zanatta deciderà di licenziarsi. Solo successivamente, Colombo capirà di aver commesso un grave sbaglio impedendo alla sua amata di lavorare al Paradiso e le chiederà così di riprendere il suo posto.