Da non perdere le nuove puntate Il Paradiso delle Signore che andranno in onda nel mese di febbraio e nelle quali ci sarà un colpo di scena che riguarda Vittorio e Matilde, innamorati ma impossibilitati a vivere la loro storia per l'ingombrante presenza di Tancredi.

Marcello sarà al settimo cielo per il successo ottenuto con il suo convincente discorso al Circolo, ma non sa che Umberto e Ferdinando sono pronti a rovinare Marcello per sempre, convinti che la sua entrata al club sia sconveniente.

Crisi profonda tra Umberto e Flora, dopo che quest'ultima verrà a sapere che il commendatore le ha nascosto la verità su Palazzo Andreani: la tensione sarà alle stelle.

Il grande colpo di scena degli episodi di febbraio sarà la decisione spiazzante di Vittorio sul suo futuro lavorativo.

Il Paradiso delle signore anticipazioni febbraio: Vittorio abbandona il suo lavoro

Conti non sta vivendo un bel momento, dato che Tancredi lo sta ostacolando in tutto e per tutto per farlo allontanare da Matilde, che ora dovrebbe anche lavorare con lui al nuovo giornale appena acquistato. Come se non bastasse, Vittorio non riesce a trovare l'ispirazione per la prossima campagna pubblicitaria.

Come svelano le anticipazioni Il Paradiso delle Signore Vittorio lascia il ruolo da pubblicitario, spiazzando tutto lo staff del grande magazzino.

Anticipazioni Il Paradiso delle signore febbraio: in arrivo guai seri per Marcello

Dopo il suo convincente discorso e il voto determinante di Ludovica, Barbieri è entrato di fatto al Circolo come socio. Tuttavia deve superare il periodo di prova, ed ecco che a Umberto e Ferdinando balenerà una perfida idea.

Secondo le anticipazioni Il Paradiso delle signore, Ferdinando e Umberto saranno spietati con Marcello cercando in tutti i modi di metterlo nei guai, così da poter determinare la sua uscita dal Circolo.

Chissà che cosa avranno in mente.

Il Paradiso delle signore puntate febbraio: Matilde fa infuriare Tancredi

Continuando con gli spoiler, Flora scopre le bugie di Umberto in merito a Palazzo Andreani, fatto che non prenderà affatto bene. La situazione prenderà una brutta piega e la tensione sarà alle stelle.

Infine nelle puntate Il Paradiso delle Signore dal 6 all'11 febbraio, Matilde è intenzionata ad aiutare Vittorio nel pieno della sua crisi, così si scorderà della cena con Tancredi, restando con Conti.

Ovviamente Tancredi si infurierà e tra lui e Matilde ci sarà un aspro scontro. Se fino a ora Tancredi ha usato la linea dolce per allontanare i due, pare che dopo questo affronto cambi strategia e inizi a fare sul serio con Vittorio, che avrà il desiderio di distruggere su ogni fronte.