Quella che è andata in onda oggi, venerdì 27 gennaio, è la puntata di Uomini e donne in cui Lavinia Mauro ha preso in considerazione la possibilità di abbandonare il trono senza fare la scelta. Dopo aver discusso con entrambi i suoi corteggiatori, la romana ha realizzato che nessuno ha provato a consolarla quando stava male: Gianni e Tina hanno rimproverato i due Alessio per la freddezza che hanno dimostrato, mentre Maria De Filippi ha suggerito alla tronista di smetterla di elemosinare attenzioni.

Aggiornamenti sulla protagonista di Uomini e Donne

"Basta elemosinare parole e gesti d'affetto, non trovi sia meglio?", si è conclusa con queste parole di Maria la puntata odierna di Uomini e Donne, quella che ha chiuso un'intensa settimana di programmazione.

La seconda parte dell'appuntamento del 27 gennaio, infatti, è stata dedicata ai continui scontri che Lavinia ha con i suoi spasimanti, sempre al centro di dubbi e accuse da parte della persona che stanno conoscendo da mesi davanti alle telecamere.

La conduttrice del dating-show è stata l'unica a cercare di far aprire gli occhi alla giovane sullo scarso interesse che Alessio Campoli e Alessio Corvino le stanno dimostrando ad un passo dalla scelta, ma l'ha fatto facendo ragionare la bella Mauro sull'affetto che dovrebbe ricevere spontaneamente e non chiederlo di continuo.

Attesa per la registrazione di Uomini e Donne

Il percorso di Lavinia a Uomini e Donne è vicino alla sua conclusione: la prossima registrazione di UeD è prevista il 28 gennaio e in tantissimi si aspettano che lei o Federico scelgano.

Un parere che stanno condividendo parecchi spettatori, però, riguarda la risposta che il corteggiatore prescelto dirà quando scoprirà la decisione finale della tronista: non è da escludere, infatti, che Campoli o Corvino possano dire "no", rifiutando un futuro in coppia con la ragazza che ultimamente non ha fatto altro che criticarli e metterli in discussione.

Anche Maria De Filippi ha cercato di far riflettere la bella Mauro su quest'eventualità, rimarcando più volte che i due Alessio non dimostrano un interesse così forte da poter pensare ad una felice storia d'amore lontano dai riflettori.

Dopo anni di lieto fine, dunque, agli Elios potrebbe andare in scena il "no" di un protagonista del Trono Classico alla persona che ha frequentato per mesi in esterna e in studio.

L'indizio della redattrice di Uomini e Donne

I fan di Uomini e Donne sono sempre più convinti che domani (sabato 28 gennaio), ci sarà una scelta.

Questa mattina, infatti, l'autrice Raffaella Mennoia ha postato dei petali su Instagram, un gesto che è stato interpretato come un indizio di quello che accadrà nelle prossime ore all'interno degli studi Elios.

Non è ancora chiaro chi tra Federico e Lavinia potrebbe lasciare la trasmissione nel corso della prossima registrazione: entrambi i protagonisti del Trono Classico, infatti, si sono presi e lasciati con i loro corteggiatori nell'ultimo periodo, confondendo il pubblico a casa.

Nicotera si è mostrato presissimo sia da Carola che da Alice: alla prima ha detto di provare un grande trasporto e di fare fatica a ragionare quando è in sua compagnia, alla seconda ha fatto conoscere il nonno e si è commosso quando Maria le ha offerto un lavoro.

La romana Mauro, invece, ha baciato sia Alessio Campoli che Alessio Corvino la scorsa settimana, ma al rientro in studio ha litigato con tutti e due sempre perché non sente che corrispondono il suo forte sentimento.

Tra poco più di 24 ore, dunque, le anticipazioni potrebbero chiarire se i tronisti (o solo uno di loro) hanno scelto e soprattutto il nome del fortunato/a.