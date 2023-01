Tante novità accadranno durante la nuova puntata di Terra Amara visibile il 28 gennaio in prima visione sui teleschermi italiani. La trama della soap opera segnala che Seher arriverà ad accusare Demir Yaman di aver abusato di lei [VIDEO] per far crescere il figlio che attende nella ricchezza.

Terra amara, anticipazioni puntata sabato 28 gennaio

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che sarà trasmessa sabato 28 gennaio dalle ore 14:10 sui teleschermi italiani annunciano grandi sorprese per i propri fan. Scendendo nei particolari, Demir deciderà di porgere le sue scuse a Gengaver come Zuleyha a Nihal per cercare di ricucire la loro amicizia.

Purtroppo i coniugi Cimen non concederanno il perdono alla coppia. Sermin, intanto, sarà raggiunta da un'ingiunzione di pagamento. La donna, infatti, sarà chiamata a restituire il denaro alla famiglia Yaman che aveva avuto nel corso degli anni. La moglie di Sabahattin, a questo punto, deciderà di chiedere aiuto a Yilmaz, il quale offrirà di metterla in contatto con uno dei suoi avvocati e di aiutarla a pagare le rette di Betul all'università di Parigi.

Fadik, invece, metterà in giro la voce che Gaffur ha iniziato una tresca clandestina con Seher. Una rivelazione che arriverà alle orecchie di Saniye che arriverà ad aggredire l'amante di suo marito.

Demir si risveglia con accanto Seher nuda nel letto

Nella puntata di Terra amara trasmessa il 28 gennaio su Canale 5, Hunkar interverrà per evitare che Saniye faccia del male a Seher. In seguito, la matrona allontanerà quest'ultima, invitandola a servire la cena al cottage a Demir e suo cugino. A tal proposito, Ercument deciderà di andare in giro per locali notturni mentre il ricco imprenditore ubriaco si approfitterà di Seher dopo averla scambiata per Zuleyha.

Il mattino seguente, Yaman si risveglierà con accanto la domestica nuda nel letto.

La domestica accusa Yaman di violenza sessuale

Ma il figlio di Hunkar negherà con forza che sia successo qualcosa all'opposto dell'amante di Gaffur che approfitterà del suo stato interessante per accusarlo di violenza sessuale. Demir, a questo punto, suggerirà a sua madre di offrire un'ingente somma di denaro alla loro domestica per farla stare zitta.

Ben presto, si scoprirà che Seher ha intenzione di spacciare il figlio che attende per l'erede dei Yaman.

Riassunto puntata precedente di Terra amara

Nella puntata precedente di Terra amara, Fekeli cercherà di convincere Yilmaz a deporre le armi nei confronti del rivale, convincendo Hunkar a fare la stessa cosa con suo figlio. Purtroppo Demir non avrà nessuna intenzione di fare pace con l'ex meccanico, tanto da preferire mostrare una collezione di armi da fuoco a Ercument, il cugino arrivato nel frattempo a Cukurova.