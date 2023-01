I colpi di scena nella soap opera turca Terra amara continuano a essere tanti. Gli spoiler degli episodi in programmazione su Canale 5 tra qualche mese, raccontano che accadrà di tutto durante la detenzione di Demir Yaman (Murat Ünalmış). La protagonista Zuleyha Altun Altun (Hilal Altınbilek) rischierà di perdere il figlio che aspetterà proprio dal consorte.

Spoiler turchi, Terra amara: Hunkar ordina a Saniye di controllare Zuleyha

Nel corso delle nuove puntate della telenovela, Demir si vedrà costretto a tornare nuovamente dietro le sbarre del carcere con l’accusa di essere coinvolto con la morte di Cengaver Çimen (Kadim Yaşar), dopo aver annullato la fuga con Zuleyha per salvare Adnan.

Il piccolo dopo essere stato in ospedale a causa della febbre alta correrà un grosso pericolo, poiché rischierà di essere punto da uno scorpione: per fortuna il bambino sfuggirà alla morte grazie all’intervento della madre.

A seguito del terribile accaduto, Hunkar (Vahide Perçin) ordinerà al capomastro Gaffur (Bülent Polat) di disinfestare la sua tenuta dopodiché si trasferirà in una casa in maniera momentanea con la madre Azize (Serpil Tamur), il nipote e la nuora. A questo punto la signora Yaman non avrà altra scelta oltre a quella di assentarsi dopo aver rintracciato Şermin (Sibel Taşçıoğlu): l’obiettivo della darklady sarà quello di rivolgersi alla nipote per far tornare in libertà suo figlio, dopo che la stessa ha fatto credere alla polizia di averlo visto fare del male a Cengaver.

Hunkar chiederà a Saniye (Selin Yeninci) di tenere d’occhio Zuleyha, con il timore che possa decidere di fuggire con Yılmaz Akkaya (Uğur Güneş).

Yilmaz mette in salvo Altun e Adnan, la signora Yaman crede che sua nuora sia fuggita

Non passerà molto per vedere Altun ordinare alla moglie di Gaffur di acquistare un farmaco per Adnan.

Dopo qualche minuto l’anziana nonna Azize costringerà Zuleyha a mettersi in macchina, per accompagnarla in ospedale: durante il tragitto quest’ultima avrà delle perdite improvvise di sangue. Altun scenderà dall’auto e perderà i sensi, dopo essersi preoccupata per la creatura che porta in grembo: a prestarle soccorso sarà Yilmaz, che era in procinto di avere un incontro chiarificatore con lei.

Quest’ultimo non ci penserà due volte a portare la sua ex al pronto soccorso, senza accorgersi però della presenza di Adnan. Il bambino dopo essere sceso dalla vettura inizierà a vagare per la strada, e quando rischierà di essere investito da un camion verrà messo in salvo da Akkaya.

Per concludere Zuleyha dopo essersi ripresa avrà un principio di aborto: per fortuna grazie al dottor Sabahattin Arcan (Turgay Aydın) e a Müjgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova) la gravidanza di Altun non sarà più a rischio. Hunkar invece quando sua madre rimetterà piede alla tenuta, sarà convinta che Zuleyha si sia data alla fuga con Yilmaz: per tale motivo la donna ordinerà ai suoi scagnozzi di trovare sua nuora. La signora Yaman non ci crederà affatto, nell’istante in cui apprenderà che Altun è finita in ospedale.