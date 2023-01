Tante novità avranno luogo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara, che i telespettatori avranno l'occasione di vedere prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera segnalano che Hunkar Yaman reagirà male quando scoprirà che Sermin Yaman ha deciso di scappare in Francia invece di aiutarla a far scarcerare suo figlio Demir come d'accordi.

Terra amara anticipazioni: la fuga di Sermin non va in porto

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate in programma nelle prossime settimane su Canale 5, rivelano che Sermin (Sibel Taşçıoğlu) farà una brutta scoperta.

Tutto inizierà quando Hunkar scoprirà che è stata la nipote a incolpare Demir della morte di Cengaver, delitto in realtà compiuto da Hatip. La signora Yaman si metterà sulle tracce della parente pregandola di ritrattare la sua deposizione su lauta compensa. Inizialmente la moglie di Sabahattin cercherà di fare il doppio gioco con Hunkar e Hatip per mettere insieme dei soldi per raggiungere la figlia Betul in Francia. Tuttavia il piano di fuga non andrà per il verso sperato in quanto alcuni scagnozzi di Tellidere la faranno uscire fuoristrada con la macchina facendola finire in ospedale in gravi condizioni.

Sermin depone a favore di Demir

Nelle puntate turche di Terra amara, Sabahattin e Mujgan sottoporranno la donna a una difficile operazione che fortunatamente avrà esito positivo.

In seguito la donna esprimerà il desiderio di recarsi in tribunale per fornire la "vera" versione della morte di Cengaver, permettendo così a Demir di uscire dal carcere. Per questo motivo Hunkar pregherà Julide di precipitarsi all'ospedale per raccogliere la deposizione della nipote. Sermin dirà che l'ha accusato solo perché Demir ha dato fuoco alla sua casa.

Grazie a ciò il marito di Zuleyha tornerà libero.

Hunkar chiude il conto corrente alla nipote per aver provato a fuggire in Francia

Tuttavia il colpo di scena non tarderà ad arrivare. Gaffur troverà il biglietto aereo per la Francia e il passaporto con cui Sermin aveva intenzione di raggiungere la Turchia senza salvare Demir.

Pertanto correrà a consegnarlo a Hunkar, che in preda alla rabbia incontrollata le chiuderà nuovamente il conto corrente senza versare la somma pattuita dell'accordo per scarcerare suo figlio.

Intanto Sermin trascorrerà la convalescenza a casa di Sabahattin rendendo impossibile la convivenza. Più tardi la donna si recherà in banca dove scoprirà con sgomento che i suoi soldi sono bloccati. Un imprevisto che manderà su tutte le furie la madre di Betul, che si appresterà a un nuovo scontro con la zia.