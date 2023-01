Problemi di salute per Sophie Codegoni. Nelle scorse ore la ragazza ha infatti fatto sapere ai suoi tantissimi fans di essere ricoverata in ospedale per degli accertamenti. In alcune storie pubblicate sul suo profilo Instagram, in cui si mostra sul letto d'ospedale, ha però rassicurato tutti sulla bambina che porta in grembo: "Abbiamo fatto le ecografie e lei è sempre lì, tranquilla e serena" ha riferito l'ex tronista di Uomini e Donne e nuova Bonas di Avanti un altro. Il compagno, Alessandro Basciano, conosciuto nella casa del Grande Fratello Vip 6, è attualmente con lei per accompagnarla nel percorso di cure.

Sophie Codegoni rivela: "Ho un rene infiammato e dilatato"

"Come immaginavo c'è un rene, il destro, parecchio infiammato e dilatato" ha raccontato la Codegoni su Instagram. La ragazza ha aggiunto che i medici stanno eseguendo dei controlli resi però più complessi dalla posizione della bambina che reca in grembo, "spaparanzata" proprio sopra il rene, cosa che riduce in parte la visuale dei medici stessi. Dai primi accertamenti potrebbe comunque trattarsi di coliche o calcoli renali. Chi segue giornalmente l'ex gieffina ricorderà che già nei giorni scorsi la ragazza aveva lamentato dei dolori al fianco destro.

L'ex tronista tra la gioia di diventare mamma e le future nozze con Alessandro Basciano

Sophie Codegoni condivide fin dall'inizio con i suoi followers le emozioni della dolce attesa: la donna in passato ha anche deciso di 'servirsi' dell'ospitata a Verissimo per rivelare il sesso del bebè in arrivo, una femminuccia.

Sempre su Instagram, la ragazza ha raccontato che ha deciso di andare a fondo alla questione dopo aver trascorso due notti insonni in preda a forti dolori che sono peggiorati e aumentati con il trascorrere del tempo.

Nel video social non è mancato un siparietto con Alessandro Basciano, poco entusiasta di dover trascorrere la notte in ospedale con lei. Sophie, con ironia, gli ha detto che potevano dormire insieme perché nella stanza c'è il letto, la tv e anche la cena con il brodino ad attenderli. Intanto nell'aria c'è profumo di fiori d'arancio.

I due che sono sempre più innamorati non hanno nascosto il loro desiderio di convolare presto a nozze. La romantica proposta è arrivata alcuni mesi fa sul red carpet del festival del cinema di Venezia. Alessandro, che è già padre di un bambino nato da una precedente relazione, si inginocchiò davanti ai flash dei fotografi e gli diede il prezioso anello di fidanzamento.