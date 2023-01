Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri lasciano lo studio di Uomini e donne per approdare nel cast de L'Isola dei famosi 2023?

È questa l'ultima indiscrezione legata ai due popolarissimi volti della trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi, entrambi ancora alla ricerca del loro grande amore nello studio del talk show Mediaset.

A quanto pare, però, nel corso di questa stagione potrebbe esserci una loro uscita di scena dal cast del talk show Mediaset.

Armando e Riccardo ancora al centro delle dinamiche di Uomini e donne over

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne prosegue su Canale 5 e, tra i volti di punta di questa edizione, continuano a esserci Armando Incarnato e Riccardo Guarnieri.

I due protagonisti del trono over sono ancora alla ricerca del grande amore della loro vita che, fino a questo momento, non è mai arrivato.

Riccardo, per diverso tempo, è stato protagonista di una tormentata storia d'amore con Ida Platano: tra i due sembrava stesse nascendo una vera e propria storia d'amore ma, alla fine, la dama siciliana ha scelto di chiudere definitivamente questa relazione per intraprendere un nuovo percorso di vita al fianco di Alessandro Vicinanza.

Armando, invece, continua a essere protagonista di costanti "tira e molla", con le varie dame del trono over che conosce all'interno dello studio del talk show Mediaset.

Riccardo e Armando: da Uomini e donne all'Isola dei famosi 2023?

A quanto pare, però, nel corso di questa stagione di Uomini e donne potrebbe esserci la svolta per Armando e Riccardo, dato che i due potrebbero abbandonare la trasmissione del pomeriggio di Canale 5.

Si vocifera che, entrambi i due volti del trono over, sarebbero in lizza come papabili nuovi concorrenti de L'Isola dei famosi 2023, il reality show della sopravvivenza condotto da Ilary Blasi, che tornerà in onda da aprile in poi nel prime time Mediaset.

La loro presenza nel cast del reality show non passerebbe affatto inosservata, dato che in questi anni hanno conquistato l'affetto di una vastissima fetta di spettatori che li seguono nel programma dei sentimenti di Maria De Filippi.

L'isola dei famosi 2023, Riccardo e Armando lasciano Uomini e donne?

Ecco perché, nel caso in cui i rumors legati all'approdo di Riccardo e Armando nel cast de L'Isola dei famosi 2023 dovessero concretizzarsi, sarebbe un vero e proprio colpaccio per gli autori dello show e per la padrona di casa Ilary Blasi.

In attesa di scoprire se i due volti di Uomini e donne ci saranno oppure no, sembrerebbe che Ilary Blasi avrebbe intenzione di arruolare come inviato di questa nuova edizione, il celebre attore turco Can Yaman, reduce dal successo della fiction Viola come il mare con Francesca Chillemi, trasmessa in autunno su Canale 5.