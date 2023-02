Giulia Stabile, vincitrice di Amici ed ora ballerina professionista del talent, nelle scorse ore, ha risposto nelle stories del suo profilo Instagram alle domande dei followers. La fidanzata del rapper Sangiovanni, conosciuto proprio nella scuola, ha svelato, tra le tante cose di cui ha parlato, come sono i rapporti oggi con la maestra Alessandra Celentano. Ha, poi, parlato del prof Rudy Zerbi, del lavoro da professionista e degli haters. A colpire, però, i followers è stata un'altra rivelazione inaspettata. Giulia Stabile, infatti, ha confessato che un suo sogno nel cassetto è quello di andare a Los Angeles e forse questa è la volta buona che si realizzi.

Queste le sue parole: "Per il momento è in programma. Chi mi segue sa che è un sogno che mi sto portando dietro da un po'. Spero sia la volta buona'.

Le parole su Alessandra Celentano e Rudy Zerbi

Su Alessandra Celentano, la ballerina ha dichiarato che le piace molto e, in realtà, sono sempre andate d'accordo. Poi ha aggiunto che, dopo Amici, ha avuto la possibilità di conoscerla di più ed è molto simpatica e non manca di darle dei consigli. "È piacevole passare del tempo con lei", ha rivelato. Sul.prof Zerbi, invece, ha raccontato che è come un altro papà per lei, un vero amico sempre presente. La giovane ballerina ha aggiunto che non si può non volergli bene. Giulia, dunque, ha instaurato un bellissimo rapporto con i suoi ex professori di Amici.

Il lavoro come ballerina professionista e il rapporto con gli haters

Giulia Stabile, per il secondo anno consecutivo, è ballerina professionista di Amici. E proprio su questo ha rivelato di avere una consapevolezza del suo corpo diversa. Ha aggiunto che, prima di entrare in studio, l'emozione c'è sempre, così come anche un po' la paura di sbagliare e di non rispettare le sue aspettative.

Giulia ha detto che si lavora sempre tantissimo, ma che sta cercando il tempo per studiare e crescere ancora di più.

Sulle critiche che riceve da parte degli haters, invece, ha dichiarato che, all'inizio, è stato difficile, ma non si può piacere a tutti. Giulia si è detta contentissima di sentire nei suoi confronti parole bellissime da parte di tanta gente di ogni fascia d'età.

Questo ciò che ha dichiarato: "Le loro parole non cambiano la mia vita. Io credo in me e nelle scelte che faccio". La ragazza ha aggiunto che il pensiero di qualcun altro non dovrebbe mai spingerci a smettere di lottare per ciò che amiamo e crediamo. Giulia ha detto la sua anche sulle critiche che i cosiddetti 'odiatori del web' lanciano a lei e al suo fidanzato Sangiovanni, rivelando di riuscire a passarci sopra semplicemente perché stanno bene insieme. La scorsa settimana, Giulia Stabile si è raccontata a 'Verissimo' da Silvia Toffanin.