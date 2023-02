Il Paradiso delle Signore aprirà il magazzino, eccezionalmente, anche nella giornata di sabato 11 febbraio alle 15:10. Le Anticipazioni Tv della prossima settimana di programmazione (dal lunedì 6 a sabato 11), rivelano che Vittorio sarà in procinto di abbandonare la sua carriera da pubblicitario, ma Matilde lo aiuterà a trovare la giusta ispirazione.

Marcello si preparerà a tenere un discorso dinanzi all'alta borghesia milanese per essere accettato come socio del Circolo, ma ben presto apprenderà che la sua ammissione sarà nelle mani della sua ex fidanzata, alla quale spetterà il voto decisivo.

Tuttavia, Ferdinando e Umberto cercheranno in ogni modo di ostacolarlo.

Infine, Gloria ed Ezio si metteranno alla ricerca di personale nella loro azienda di Denim, ma rischieranno di calpestare i piedi ad Umberto. Ciononostante, la signorina Moreau farà leva su suo marito affinché non si inimichi maggiormente il commendatore Guarnieri.

Vittorio sul punto di abbandonare la sua carriera da pubblicitario al Paradiso

Nelle puntate inedite del Paradiso, Vittorio vivrà un momento di sconforto in quanto non riuscirà più a sentire la creatività che lo contraddistingueva dalla concorrenza e quindi penderà si abbandonare la sua carriera di pubblicitario. In suo soccorso, però, arriverà Matilde che aiuterà il dottor Conti a ritrovare la giusta ispirazione per la nuova campagna.

In particolare, la signora Frigerio passerà una serata in compagnia del direttore del Paradiso e, per l'occasione, dimenticherà il proprio appuntamento con suo marito Tancredi a cena. Quest'ultimo non prenderà affatto bene la dimenticanza di sua moglie e sarà ancora più determinato a mettere in atto il suo piano insieme ad Umberto.

Il futuro di Marcello al Circolo è nelle mani di Ludovica

Dopo aver ottenuto la proposta dalla contessa Adelaide di diventare il nuovo socio del circolo, Marcello inizierà a preparare il discorso da portare dinanzi all'alta borghesia milanese per convincerli a dargli il proprio voto per la candidatura. Ben presto, il giovane pupillo della nobildonna di Sant'Erasmo apprenderà che il voto decisivo spetterà alla sua ex fidanzata.

Successivamente, il discorso di Barbieri convincerà la maggior parte dei soci che apprezzeranno le sue parole sincere e quindi Ludovica darà il suo voto a favore dell'ammissione dell'ex fidanzato all'interno del circolo. Tuttavia, Ferdinando ed Umberto proveranno in ogni modo ad ostacolare la scalata sociale dell'ex-barista.

Gloria convince Ezio a non mettersi contro Umberto

Nel frattempo, Gloria ed Ezio cercheranno personale per la loro nuova attività di Denim e rischieranno di calpestare più volte il lavoro di Umberto. Infatti, la capo operaia della ditta Palmieri invierà la propria candidatura per lavorare al fianco dei coniugi Colombo, una notizia che Guarnieri non prenderà affatto bene.

Infine, la capo commessa del Paradiso riuscirà a convincere suo marito a deporre le armi contro il commendatore e fare il proprio percorso lavorativo senza inimicarsi la concorrenza. Teresio ascolterà il consiglio di sua moglie e rinuncerà alla sua personale vendetta contro il nemico.