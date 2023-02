Shari è una delle concorrenti in gara tra i Big della 73esima edizione del Festival di Sanremo. È nota per aver partecipato a Tú sí que vales e ai casting di Amici. Ha vinto l'accesso nella categoria Big dopo aver partecipato a Sanremo Giovani: sul palco del Teatro Ariston arriva con il pezzo Egoista.

Quanti anni Shari? Carta d'identità

Nome e cognome: Shari Noioso

Luogo di nascita: Monfalcone (Gorizia)

Data di nascita: 14 ottobre 2002

Età: 20 anni

Peso: informazione non disponibile

Altezza: informazione non disponibile

Professione: cantautrice

Segno zodiacale: Bilancia

Cosa fa nella vita Shari?

Shari muove i primi passi nel mondo della musica da piccola.

Ha iniziato a suonare pianoforte a 7 anni grazie a una zia musicista e nel 2013 comincia a studiare canto. Nell'ottobre del 2015 partecipa a Tú sí que vales, dove si esibisce con The sound of silence di Simon & Garfunkel. Nel 2019 partecipa alla finale di Sanremo Giovani. Nel 2020 prende parte ai casting di Amici, ma non riesce a entrare nella scuola.

Collabora a diversi progetti, come al pezzo L'angelo caduto contenuto nell'album flop di Salmo, ma anche al brano Testamento - La resa dei conti, scelto come colonna sonora promozionale della serie Gomorra 5 su Sky Italia. Pubblica diversi singoli tra cui No one else, Un altro giro e Lo Detesto. Il primo ep si intitola Fake music.

La partecipazione a Sanremo 2023

Shari è nel cast dei Big del Festival di Sanremo 2023 per essersi classificata tra i primi sei del contest Sanremo Giovani. Sul palco del Teatro Ariston porta il brano Egoista, che vede tra gli autori anche Salmo. Con il rapper sardo duetterà anche durante la serata delle cover con un medley di brani di Zucchero.

I video sui social network

Shari passa tra i Big del festival dopo aver partecipato alla serata finale di Sanremo Giovani, andata in onda su Rai 1 il 16 dicembre 2022. Si è classificata quinta con il brano Sotto voce.

La reazione dei fan

L'ingresso di Shari tra i Big è stato molto apprezzato soprattutto dai giovani che guardano Sanremo: in tanti fanno il tifo per lei e sognano di vederla vincitrice.

Alcuni la vedono trionfare anche la Fantasanremo, un gioco simile al Fantacalcio ma che vede come protagonisti i Big di Sanremo.

"Ho sognato che nella prima serata Shari fosse arrivata prima", ha scritto un utente Twitter.

"Shari mi ha promesso che farà di tutto per farmi vincere Fantasanremo, perciò è il mio capitano", ha scritto qualcun altro sui social.

Shari, il tour con Il Volo e altre curiosità

Dopo l'esperienza a Tú sí que vales, Shari è stata scelta dal trio de Il Volo per un tour in giro per l'Italia.

Quando aveva 16 anni ha duettato insieme a Benji & Fede nel brano Sale.

Tutto quello che devi sapere

I big verranno presentati nelle prime due serate

I 28 big di Sanremo 23 vengono presentati nelle prime due serate: 14 si esibiscono nella prima e i restanti nella seconda.

Gli ospiti della prima serata sono Mahmood e Blanco: si esibiscono con Brividi, il brano che li ha portati alla vittoria durante Sanremo 22.

I Big potrebbero ricevere un compenso di 48.000 euro

Secondo alcune indiscrezioni ogni Big di Sanremo 23 potrebbe ricevere un compenso di 48.000 euro, che dovrebbe andare a coprire le spese sostenute durante il periodo del festival.

Articolo di Lucia Melas.