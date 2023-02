Momenti di confronto nella casa del Grande Fratello Vip 7. Dopo la discussione lunga e animata con Daniele Dal Moro, Oriana Marzoli si è ritrovata a parlare della sua relazione con il gieffino assieme a Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia. Il romano è apparso convinto di aver compreso il carattere del veneto, affermando che è un ragazzo molto orgoglioso. Il fratello di Guendalina ha poi aggiunto in merito al passato e agli interessi della sudamericana nei riguardi di Antonino Spinalbese e Luca Onestini: "Non riesce ad andare oltre, si sente la terza scelta".

Il parere di Edoardo Tavassi su Daniele

La puntata di ieri, lunedì 6 febbraio 2023, ha rotto alcuni equilibri con l'ingresso di alcuni 'ex partner' come, quello di Martina Nasoni che ha avuto una relazione proprio con Daniele Dal Moro. Secondo Edoardo Tavassi, l'arrivo di Martina potrebbe essere una motivazione che rischia di mettere ancora più a rischio il già burrascoso rapporto tra Oriana Marzoli e il 32enne. Il romano è sembrato convinto che Dal Moro sarà condotto a fare dei paragoni fra gli atteggiamenti della venezuelana e della sua ex fidanzata.

Edoardo ha espresso il proprio pensiero affermando che Martina e Marzoli sono due ragazze differenti dal punto di vista caratteriale e Daniele potrebbe prendere come punto di riferimento la pacatezza e la serenità di Nasoni per arrivare a commentare in modo non positivo i comportamenti più vivaci della sudamericana.

Edoardo Tavassi: 'Nei rapporti l'inizio è la parte più bella'

"Nei rapporti l'inizio è la parte più bella", ha affermato Edoardo Tavassi, convinto che la relazione fra Oriana e Daniele non sia nata nella maniera migliore e i due concorrenti del GF Vip 7 non stiano gettando delle basi solide per un rapporto anche al di fuori della casa più spiata d'Italia.

Secondo il romano il veneto è attratto dalla sudamericana e le piace perché altrimenti non si sarebbe arrabbiato per alcune cose accadute.

Per questa motivazione solo il 32enne può decidere di dimenticare il passato per pensare a far funzionare il rapporto con Oriana. D'altra parte, Tavassi è sembrato anche certo che Dal Moro non riuscirà mai a fidarsi completamente della venezuelana prima del termine del Reality Show.

Il parere di Edoardo è che Daniele e Marzoli dovrebbero comprendere che forse è il caso di accettare la situazione e andare avanti. Il consiglio del romano alla sudamericana è stato di vedere se Dal Moro avverte l'assenza di Oriana e, di conseguenza, distanziarsi dal gieffino.

La conversazione è proseguita in compagnia di Micol Incorvaia e hanno commentato l'ingresso di Martina Nasoni. "Il bello sarebbe che loro due finiscano insieme", ha infine affermato in modo ironico Marzoli.