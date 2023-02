Al Grande Fratello Vip 7, la notte appena trascorsa è stata caratterizzata da numerosi litigi. Antonella Fiordelisi ancora risentita per la nomination di Milena Miconi ha insinuato che anche l'attrice faccia parte del "gruppo" coalizzato contro di lei. A quel punto l'attrice ha cercato di spiegare alla coinquilina che a lei del gioco non interessa nulla, ma voleva semplicemente spronarla a modellare alcuni aspetti del suo carattere.

La nomination della discordia

Nella 30^ puntata del Grande Fratello Vip 7, Milena ha deciso di mandare in nomination Antonella.

Secondo l'attrice, lei ed Edoardo Donnamaria dovrebbero avere più rispetto l'uno dell'altra.

Nella notte tra martedì e mercoledì 1° febbraio, le due concorrenti si sono confrontate. Secondo Fiordelisi, Milena l'ha nominata perché è amica del "gruppo" che si sarebbe coalizzato contro di lei. Inoltre la influencer ha continuato a provocare la coinquilina: "Fiera di non essere come voi". Alle parole della coinquilina, Miconi ha sbottato: "Ma voi chi?". Per Milena, quando Antonella ha un problema con qualcuno dovrebbe avere un faccia a faccia piuttosto che andare sempre sul generico. Antonella è convinta che Milena non vedeva l'ora di mandarla al televoto. Successivamente ha sostenuto che una persona che vuole bene non "spedisce" al televoto il prossimo.

Lo sfogo di Miconi

Milena dopo aver ascoltato la coinquilina ha ribadito il suo punto di vista. Nello specifico, l'attrice romana ha spiegato che non tutti possono pensarla allo stesso modo: "Per te è importante il gioco, a me non ne frega niente". A quel punto Fiordelisi ha replicato, chiedendo alla coinquilina perché abbia deciso di accettare il Grande Fratello se non è interessata al gioco.

Senza giri di parole l'attrice ha replicato piccata: "Sono problemi miei perché sono qua". Nel botta e risposta tra le due concorrenti, è intervenuto Antonino Spinalbese. Quest'ultima ha fatto notare a Fiordelisi che Milena non aveva alcuna intenzione di mandarla di proposito al televoto: tale discorso può essere fatto con Oriana, Giaele o Tavassi visto che tra loro non c'è feeling.

“per te è importante il gioco per me no,non me ne frega un cazzo di questo gioco”

MILENA LO CAPISCI CHE TI AMO O NO?#gfvip pic.twitter.com/hTc8PmKJVK — sara (@nvcleare) February 1, 2023

Miconi ha invitato la influencer salernitana a smetterla di giudicarla solo perché nell'arco della giornata trascorre del tempo con i suoi "nemici". Successivamente nel sentire le continue provocazioni da parte di Antonella, la concorrente ha tagliato corto: "Sei molto giovane". Fiordelisi ha ribadito che all'interno di un reality show non si nominano le persone a fin di bene, ma Miconi ha replicato nuovamente spiegando che nella vita ognuno ha il suo modo di pensarla e non si può sempre vederla nello stesso modo.