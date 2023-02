Chi sarà la scelta finale di Federico Nicotera a Uomini e donne? Manca sempre meno alla fatidica e attesa registrazione in cui il giovane tronista rivelerà al pubblico il nome della persona con la quale intende costruire un futuro fuori dallo studio tv di Maria De Filippi.

Due le pretendenti che sono in lizza: trattasi di Alice e Carola che, in queste nuove puntate della trasmissione, cercheranno di dare il massimo per riuscire a conquistare il cuore del tronista.

Eppure, secondo i fan social del talk show, Federico avrebbe già le idee molto chiare e la sua scelta finale sarebbe la giovane Carola.

Grande attesa per la scelta di Federico a Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con le nuove registrazioni di Uomini e donne si preannuncia attesissimo dai fan social della trasmissione, perché ci sarà la scelta finale di Federico Nicotera.

Il tronista, proprio durante le ultime riprese di questa stagione, ha confessato che ormai non manca molto: dopo le ultime esterne e i momenti trascorsi con le due corteggiatrici, sembra essere riuscito a maturare una decisione conclusiva che possa permettergli di chiudere questa avventura nello studio del talk show di Maria De Filippi.

Chi avrà la meglio tra Alice e Carola? I fan del talk show sembrano essere molto divisi anche se, al momento, la super favorita sempre essere Carola.

'Con Carola dura poco', le critiche dei fan di U&D

"Ormai è palese il fatto che Federico si sia innamorato di Carola ma, fuori dallo studio, dureranno pochissimo insieme", ha scritto un utente sui social.

"Carola ha conquistato il cuore del tronista. Si percepisce che c'è una grande attrazione ma, secondo me, non hanno un gran futuro come coppia.

Troppe incomprensioni", ha scritto un altro spettatore social di Uomini e donne che ha seguito le varie tappe del percorso di Federico.

"Carola ha dimostrato solo di essere una persona viziata, una bambina. Sarà lei la scelta ma, entro l'estate, si lasceranno", ha sbottato ancora un altro spettatore.

'Alice viene illusa', i fan di U&D polemici contro Federico

E poi ci sono coloro che fanno il tifo per Alice e quelli che, ad oggi, sostengono che il tronista starebbe solo prendendo in giro la corteggiatrice.

"Federico sta allungando fin troppo i tempi e non è giusto per Alice, tanto ormai si sa che non sarà lei la scelta finale", ha commentato un fan della trasmissione di Maria De Filippi in merito alla scelta finale.

"Alice viene illusa dal tronista e non è per niente giusto. Non merita questo tipo di trattamento", ha scritto un utente sui social.

"Ma perché deve continuare ad illudere Alice in questo modo? Ormai è palese a tutti che non c'è quel trasporto forte come c'è con Carola. Inutile andare avanti", ha sentenziato un altro commentatore.