Il giovedì al Grande Fratello Vip 7 è tempo di GF Game Night. Nel corso di uno dei giochi, Edoardo Tavassi doveva fare il nome di un concorrente con la quale ha partecipato in un precedente Reality Show che non vorrebbe più rivedere. Senza peli sulla lingua il concorrente romano ha fatto il nome di Jeremias Rodriguez: Antonino Spinalbese ha preferito non approfondire la risposta del coinquilino.

Che cos'è successo?

In occasione del GF Game Night, Edoardo Tavassi si è messo in gioco a "obbligo e verità".

Alla domanda di Antonino Spinalbese su quale concorrente di un precedente reality show non vorrebe più rivedere, il fratello di Guendalina Tavassi ha risposto senza pensarci: "Un concorrente che non vorrei mai più rivedere di un vecchio reality che ho fatto?

Jeremias Rodriguez senza ombra di dubbio". Per un momento è calato il gelo, ma Antonino Spinalbese ha preferito non entrare nel merito.

Che cosa hanno in comune Tavassi-Spinalbese-Rodriguez

Per chi non lo sapesse, Edoardo Tavassi ha preso parte alla precedente edizione dell'Isola dei Famosi in coppia con la sorella Guendalina. Tra i concorrenti, c'erano anche Gustavo ed Jeremias Rodriguez. Tra le due "coppie di gioco" non c'è mai stato feeling, tanto che Edoardo ha anche discusso in modo acceso con Jeremias. Al contrario, Antonino Spinalbese ha preferito non aggiungere perché Jeremias è il suo ex cognato.

Tavassi sembra non nutrire simpatia nei confronti di Jeremias. All'interno del Grande Fratello Vip 7, nelle precedente settimane il concorrente romano si era ritrovato a parlare con Spinalbese e aveva lanciato delle frecciatine.

Parlando dell'esperienza in Honduras, Edoardo aveva spiegato di aver avuto una discussione accesa con Jeremias, poiché non aveva gradito un suo gesto. Stando al giudizio di Tavassi, lui si sarebbe fatta un'idea precisa sul fratello di Cecilia e Belen Rodriguez, tanto da voler chiedere conferma ad Antonino una volta lontano dalla casa di Cinecittà.

Il commento di alcuni telespettatori

Le affermazioni di Edoardo Tavassi non sono passate inosservate ai telespettatori di Mediaset Extra.

Su Twitter, moltissimi utenti si sono complimentati con il concorrente romano per aver detto una cosa che non ha mai nascosto: Edoardo non sopporta Jeremias Rodriguez dopo l'esperienza all'Isola dei Famosi.

Tra i commenti ironici, un utente ha fatto notare la faccia spiazzata di Antonino Spinalbese. Tra gli utenti c'è anche chi ha detto di aspettarsi un confronto tra Tavasi e Jeremias, ma quest'ultimo dopo la partecipazione in Honduras ha spiegato di aver chiuso con i reality show. Dunque, il desiderio di alcuni fan non verrà mai esaudito.