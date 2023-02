Gloria Nicoletti dopo aver abbandonato Uomini e donne, ha rotto il silenzio ed è tornata a parlare di Riccardo Guarnieri e non solo. L'ex dama ritiene che Guarnieri non abbia avuto il coraggio di rischiare nel momento in cui non ha accettato di uscire con lei dal programma. Spazio anche per un giudizio su Ida e Alessandro che, in una delle ultime puntate, hanno avuto uno scontro proprio con Riccardo in studio.

Gloria rompe il silenzio dopo l'addio a Uomini e donne

Gloria Nicoletti ha lasciato Uomini e donne da qualche giorno. La donna ha scelto di uscire dal programma da sola, dopo che Riccardo Guarnieri si è rifiutato di lasciare la trasmissione per iniziare una conoscenza con lei lontani dai riflettori.

Evidentemente, i sentimenti di Gloria erano più forti rispetto a quelli del cavaliere tarantino. Ebbene, a distanza di qualche giorno dal suo abbandono, Gloria ha rotto il silenzio e ha parlato dell'esperienza a Uomini e donne. L'ex dama lo ha fatto nel corso di un'intervista rilasciata a tvpertutti.it. Gloria, nonostante tutto, ha confessato che l'avventura nel programma di Maria De Filippi è stata bellissima. Si è trovata molto bene e non ha escluso che possa pure ritornare in studio, rimettendosi in gioco con altre conoscenze.

U&D, Gloria Nicoletti su Riccardo Guarnieri: 'Non ha voluto rischiare'

Ovviamente ora è un po' presto per pensare ad un suo ritorno a Uomini e donne. Gloria é ancora scottata da ciò che è accaduto con Riccardo Guarnieri.

Il loro tira e molla, ha tenuto banco per diverse settimane ed era chiaro a tutti che lei provasse dei sentimenti forti per il cavaliere tarantino. Proprio nel corso dell'intervista, Gloria ha sottolineato come Riccardo in studio, si comportasse in maniera differente da come era fuori. A suo dire, a telecamere spente era una persona differente, tanto che lui le aveva pure detto di provare un sentimento vicino all'amore.

Peccato che quando Gloria gli abbia proposto di uscire insieme a lei dal programma, lui si sia rifiutato. A tal proposito, Gloria ha dichiarato: "Non ha voluto rischiare". Bisognerebbe, a questo punto, chiedere al diretto interessato i reali motivi per cui non se l'è sentita di fare questo passo.

Scontro Ida-Riccardo, il commento di Gloria: 'Stenderei un velo pietoso'

Detto questo, l'ex dama fa comunque un bilancio positivo sul suo percorso a Uomini e donne. Grazie al programma e a quello che ha vissuto con Riccardo, Gloria si sente una donna più forte rispetto a quando è entrata. Ha imparato ad ascoltare e a dire anche cose magari scomode. Insomma, ora è una donna più consapevole e deve dire grazie alla trasmissione per averle dato la possibilità di rivivere sentimenti che erano spenti da tanto. Spazio anche per parlare dell'ex di Riccardo Guarnieri, Ida Platano e del nuovo fidanzato di lei Alessandro Vicinanza. Gloria è contenta che la loro storia stia proseguendo a gonfie vele ma, rispetto allo scontro andato in onda in queste ultime ore su Canale 5 con Riccardo, ha dichiarato: "Stenderei un velo pietoso". Una sorta di no comment.