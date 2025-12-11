Le anticipazioni della soap tv Tempesta d'amore relative alle puntate che andranno in onda su Rete 4 dal 15 al 19 dicembre svelano che Ana e Vincent torneranno insieme, ma la ragazza presto si interrogherà se la propria felicità con il veterinario sia reale o meno.

Roland raggiunge il figlio Philipp

Dopo anni di lontananza, Roland arriverà all'hotel per cercare di ricucire i rapporti con il figlio, ma Philipp lo respingerà, dicendogli che per tutto questo tempo a ricoprire il ruolo di padre per lui è stato Markus.

Intanto Luis inviterà all'apertura del suo ristorante Erik, Yvonne, Michael e Nicole, ma quest'ultima non accetterà.

L'evento al ristorante avrà un grande successo e anche Greta loderà la cucina del fidanzato facendo infuriare i Saafeld. Werner chiederà a Greta di copiare il menù di Luis scatenando così delle discussioni tra i due fidanzati. Alla fine Luis farà una proposta professionale alla cuoca per risolvere i loro problemi.

Ana e Vincent torneranno insieme, ma la madre della ragazza nutrirà dei dubbi sulla relazione. Dal canto suo Philipp, sapendo della riunione della coppia, sfogherà la propria rabbia sul padre. Ana ben presto comincerà a chiedersi se con il veterinario sia davvero felice.

Quando poi Vincent vorrà organizzare una festa per Ana in hotel, lei declinerà l'invito non volendo ferire Philipp.

Quest'ultimo si sentirà disperato pensando che ha perso sia i soldi di Wilma che l'amore di Ana.

Theo vuole sposare Lale

Lale a seguito dell'ennesima bugia di Stella la inviterà a farsi curare ma lei rifiuterà. Intanto Theo deciderà di fare la proposta di matrimonio alla fidanzata. Quando Lale lo scoprirà ne sarà felice ma poi si convincerà che il fidanzato ha cambiato idea.

Maxi, divorata dai sensi di colpa per la salute di Christoph, si offrirà di aiutarlo, ma il suo comportamento lo porterà a sospettare di lei. Inoltre, un gesto della ragazza confermerà i dubbi dell'albergatore facendogli capire che è stata lei a drogarlo. Christoph prometterà a Katja che non denuncerà Maxi, ma comunque non avrà intenzione di dimenticare l'accaduto.

Infine Michael comincerà a soffrire di dolori acuti alle mani, mentre l'ossessione di Nicole per Erik non svanirà.

Il punto sul triste destino di Theo

Cosa succederà alla coppia formata da Theo e L'alessia? Purtroppo per i due giovani sono in arrivo momenti poco lieti. Dopo l'immensa gioia per il matrimonio, che alla fine i due decideranno di organizzare, infatti avverrà un fatto terribile per la personal trainer. Nel giorno delle sue nozze, Theo correrà a prendere le fedi con il motore, ma avrà un terribile incidente nel quale perderà la vita. Per Lale si aprirà un periodo buio e la ragazza cadrà nel tunnel della droga.