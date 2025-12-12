Le anticipazioni di Beautiful, riguardanti le puntate che andranno in onda dal 15 al 20 dicembre, svelano che Deacon sospetterà che Sheila possa essere ancora viva. Inoltre, l'uomo troverà sul computer della Carter alcuni strani messaggi provenienti da qualcuno che si fa chiamare Sugar.

Deacon affronta Finn

Le anticipazioni di Beautiful delle puntate che verranno trasmesse da lunedì 15 a sabato 20 dicembre prendono il via dai dubbi di Deacon, il quale sconvolto ha visto che il cadavere sottoposto a cremazione non era quello di Sheila poiché aveva dieci dita dei piedi, mentre la Carter per inscenare la sua morte se ne era amputato uno per far credere a tutti di essere stata attaccata da un orso.

Steffy parlerà con Finn della commemorazione della madre e il medico la ringrazierà per essere stata comprensiva nei suoi riguardi. I due decideranno di buttarsi il passato alle spalle ma giungerà una chiamata da parte di Deacon che chiederà con concitazione a Finn di raggiungerlo al ristorante per parlare di Sheila. Quando i due si incontreranno, Deacon racconterà a Finn che il cadavere non poteva essere di sua madre ma il dottore cercherà di razionalizzare le parole dell'uomo affermando che è il suo dolore a farlo vedere cose che non esistono. Deacon però resterà certo della sua idea.

I messaggi di Sugar insospettiscono Sharp

Mentre Liam passerà a casa di Streffy per sapere il suo stato emotivo dopo la commemorazione per Sheila, alla Forrester Hope radunerà la sua squadra e non mancheranno i dubbi circa il futuro della sua linea di moda ora che Thomas non è più lo stilista di riferimento.

Zende e R.J. prometteranno ad Hope di impegnarsi al massimo. Quando Steffy osserverà i primi disegni di R.J. si complimenterà con lui spingendolo a lavorare in team con Zende e Luna. Quest'ultima, schiacciata dai sensi di colpa, deciderà di raccontare al fidanzato della notte passata con Zende.

Finn e Steffy si recheranno a 'Il Giardino', ma Deacon sarà sempre più certo che la sua fidanzata è viva. Inoltre, il mistero si infittirà nel momento in cui Deacon troverà sul computer di Sheila alcuni messaggi provenienti da una certa Sugar. E mentre Steffy intimerà al ristoratore di smetterla di fare illazioni inutili, Finn penserà che a parlare sia solo il dolore per la perdita di una persona amata.

Sheila è davvero morta?

I sospetti di Deacon circa la possibilità che Sheila non sia morta presto verranno confermati. A perdere la vita per mano di Steffy infatti non è stata la madre biologica di Finn bensì una donna di nome Sugar che era diventata la sosia di Sheila dopo vari interventi chirurgici con l'intento di far arrestare proprio la sua nemica per l'omicidio di Steffy. In realtà, i suoi piani sono falliti adesso a Deacon non resterà che capire che fine abbia fatto la sua fidanzata.