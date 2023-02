Tante novità avverranno in occasione delle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere il 6 e 7 febbraio in prima visione sui teleschermi di Canale 5. Le trame della soap opera segnalano che Demir Yaman porgerà le sue scuse a Zuleyha Altun dopo averle ridato suo figlio. Gaffur Taskin, invece, cercherà di avvicinarsi a Seher, se qualcosa non andasse storto.

Terra amara, anticipazioni lunedì 6 febbraio: Demir chiede perdono a sua moglie Zuleyha

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti la nuova puntata che i telespettatori avranno modo di vedere lunedì 6 febbraio in prima visione tv rivelano che Zuleyha mostrerà segni di miglioramento dopo l'uscita dalla clinica psichiatrica dove era stata ricoverata per aver tentato il suicidio.

Per questo motivo, la donna non esiterà a chiedere a suo marito di poter vedere a tutti i costi suo figlio. Le condizioni di Yilmaz (Uğur Güneş), nel frattempo, miglioreranno dopo essere stato ferito da Ercument durante l'abuso di Gulten. L'ex meccanico però si chiuderà in un preoccupante mutismo, tanto che Mujgan né rimarrà molto colpita. Per questo motivo, la dottoressa Hekimoglu si recherà a casa del dottor Sabahattin per avere notizie del suo promesso sposo. Una visita che toccherà moltissimo Yilmaz, tanto che ricambierà la sua premura spedendole un abito di nozze a casa. Inoltre, le farà una sorpresa recandosi a trovarla in ospedale.

Demir (Murat Ünalmış), invece, cercherà di evitare che Zuleyha (Hilal Altınbilek) cada in altri problemi.

Per questo motivo, l'uomo accetterà di riportare Adnan a casa. Alla fine, Yaman chiederà perdono a sua moglie di tutti i torti che le ha fatto nel corso del loro matrimonio.

Gaffur cerca di avvicinarsi a Seher: puntata martedì 7 febbraio di Terra amara

Nella puntata di Terra amara in programma martedì 7 febbraio in prima visione tv, le autorità ritroveranno il corpo di Ercument nonostante fosse stato occultato da Fekeli e la sua amata Hunkar (Vahide Perçin) dopo la violenza subita da Gulten.

I gendarmi informeranno i componenti della famiglia Yaman del ritrovamento del giovane. La matrona, a questo punto, cercherà di muovere compassione di fronte al comandate finendo per lasciarsi andare ad un pianto a dirotto. Successivamente tutta la famiglia Yaman lascerà Cukurova per seguire il feretro a Istanbul per la tumulazione.

Anche Gulten farà parte del corteo funebre mentre Gaffur approfitterà di questa situazione per avvicinarsi a Seher. Purtroppo la sua amante avrà una reazione inaspettata. Come reagirà la domestica? Non resta che attendere le prossime anticipazioni di Terra amara per scoprire come finirà.