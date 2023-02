Proseguono le anticipazioni settimanali di Terra Amara, relative alle puntate che andranno in onda dal 20 al 25 febbraio. Tanti i colpi di scena che attendono i telespettatori della soap turca: proprio quando Demir scoprirà di non essere sterile, Zuleyha proverà ad abortire. A fermarla sarà Yaman che si vendicherà di Sermin che stava aiutando sua moglie nel gesto illecito bruciandole la casa. Yilmaz, scoperta la verità sul matrimonio di Atun, non esiterà a rapire Hunkar, arrivando a puntarle una pistola contro. Fekeli salverà la donna ma proprio lui si ferirà.

Vari eventi porteranno Yilmaz e Demir a condividere la stessa cella.

Zuleyha chiede l'aiuto di Sermin

Le anticipazioni delle puntate di Terra amara che andranno in onda da lunedì 20 a sabato 25 febbraio prendono il via dalla scoperta di Demir di non essere sterile. Mentre saranno in atto i festeggiamenti del matrimonio di Yilmaz e Mujgan, Zuleyha chiederà aiuto a Sermin per abortire, Il marito arriverà giusto in tempo per fermarla ma scoprendo il coinvolgimento della cugina non esiterà a dare fuoco alla sua tenuta. Yaman porterà tutta la sua famiglia con sé a Istanbul per allontanarsi dal paese.

Zuleyha chiederà al marito di trasferirsi per sempre nella capitale. Demir però non acconsentirà. Frattanto Yaman scoprirà di essere stato denunciato per evasione e dovrà tornare in paese dove Hatip lo convincerà che dietro la faccenda c'è lo zampino di Cengaver, in realtà estraneo a tutto.

I due ex amici litigheranno sotto gli occhi degli altri paesani. Frattanto, Yilmaz torturando Gaffur scoprirà che gli Yaman sono a Istanbul e proverà raggiungerli mentendo alla moglie.

Demir e Yilmaz nella stessa cella

Hunkar scoprirà che la nuora vorrebbe abitare a Istanbul senza di lei e cercherà una scusa per lasciare la capitale.

Ad Adana troverà Yilmaz che la catturerà e proverà a spararle per vendicarsi del ricatto fatto a Zuleyha un anno prima che la costrinse a sposare Demir. Sarà Fekeli a salvare Hunkar ma lui stesso resterà ferito per mano di Yilmaz che lo porterà in ospedale trovando la moglie. Mujgan resterà stupita poiché pensava che il marito fosse fuori città.

Akkaya confesserà alla moglie di essere stato lui a sparare a Fekeli preoccupando la dottoressa.

Cengaver, scoprendo le falsità sul suo conto dette da Hatip lo affronterà e alla fine morirà per mano di Tellidere, sotto gli occhi di Sermin. Quest'ultima deciderà di denunciare il cugino che per un caso fortuito si ritroverà in cella con Yilmaz, che si accuserà per le ferite riportate da Fekeli. I due discuteranno e verranno alle mani tanto che verranno divisi in due celle contigue. Yilmaz in questa circostanza informerà Demir della lettera scritta da Zuleyha l'anno prima.