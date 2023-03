Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi vengono stroncati come prof al serale di Amici 2023. In queste ore, a puntare il dito contro i due volti della trasmissione di Maria De Filippi, è stato Luca Jurman.

L'ex insegnante della scuola più famosa d'Italia, in una nuova intervista concessa sulle pagine del settimanale Nuovo Tv, ha puntato il dito contro i due attuali insegnanti di canto del talent show Mediaset, sostenendo che non sarebbero idonei per poter insegnare canto agli allievi che vengono ammesso alla scuola di Canale 5.

Serale Amici 2023: Lorella Cuccarini e Rudy Zerbi vengono stroncati

Nel dettaglio, l'appuntamento con il serale di Amici 2023 entra nel vivo e per gli allievi protagonisti di questa ventiduesima edizione le sfide si fanno sempre più competitive e "infuocate".

Intanto, però, a spiazzare è stata la presa di posizione di un ex volto del talent show di Maria De Filippi: trattasi del prof Luca Jurman, il quale non ha risparmiato delle frecciatine al vetriolo nei confronti della coppia Cuccarini-Zerbi.

Secondo Jurman, i due attuali insegnanti di canto della scuola di Maria De Filippi non sarebbero i volti idonei e giusti per poter insegnare canto agli allievi.

'Non possono insegnare canto', la stoccata contro Zerbi e Cuccarini ad Amici 2023

"Lorella e Zerbi non possono insegnare canto", ha tuonato Jurman nella nuova intervista dove non ha risparmiato delle frecciatine neppure nei confronti degli allievi che sono guidati dai due insegnanti in questione.

"La Cuccarini è una mia amica, ma non può trasmettere la tecnica.

Lei, come Rudy Zerbi, non ha titolo per essere docente", sostiene Jurman.

"I loro allievi si migliorano la voce grazie alla tecnologia", ha aggiunto ancora l'ex volto della trasmissione di Maria De Filippi, puntando il dito anche contro i giovani concorrenti che in questi mesi sono stati guidati proprio da Zerbi e Cuccarini fino al serale di questa ventiduesima edizione in onda su Canale 5.

L'appello di Jurman a Maria De Filippi sugli allievi di Amici 2023

Insomma, una durissima presa di posizione quella dell'ex prof di Amici, che ha lanciato anche un appello alla padrona di casa del talent show Mediaset, affinché possa prendere in mano le redini della situazione e insegnare agli allievi della sua scuola che servono grandi sacrifici per poter fare questo mestiere.

"Consiglierei a Maria di spiegare bene ai ragazzi che il mestiere di cantante non lo può fare chiunque, ci vogliono talento e grandi sacrifici", ha aggiunto ancora il vocal coach.

"Sentire un cantante esibirsi in playback è come vedere un ballerino in un videoclip anziché in una coreografia dal vivo", ha chiosato Jurman.