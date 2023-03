Cresce l'attesa per la registrazione della prima puntata del serale di Amici 2023. L'appuntamento con il serale di Amici è in programma dal 18 marzo su Canale 5 ma, anche quest'anno, il programma non andrà in onda in diretta.

Le puntate di questa ventiduesima edizione saranno registrate in anticipo rispetto all'effettiva messa in onda in televisione e, la prima registrazione di questa stagione è prevista il prossimo giovedì 16 marzo.

Riparte il serale di Amici 2023 su Canale 5: sabato 18 marzo l'attesa prima puntata

Nel dettaglio, le anticipazioni sul serale di Amici 2023 rivelano che si partirà sabato 18 marzo con la messa in onda dello show su Canale 5 ma, la prima registrazione, è in programma giovedì pomeriggio.

I concorrenti che sono stati ammessi allo show di prime time avranno modo di esibirsi per la prima volta nello studio dello show di prime time, dove si ritroveranno di fronte i nuovi giudici di questa edizione.

Trattasi di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e Giuseppe Giofrè: sono le tre new entry di questa ventiduesima edizione del talent show, pronti a mettersi in gioco per giudicare le esibizioni dei 15 allievi che sono stati scelti e che si sfideranno nel corso delle nove settimane di messa in onda su Canale 5.

Ndg a rischio alla prima registrazione di Amici 2023

Un serale che si preannuncia ricco di colpi di scena e, già nel corso della prima registrazione, non si esclude che si possa procedere con una possibile doppia eliminazione dal cast.

Ad oggi, infatti, vi sono due allievi che sembrano avere poche chance di portare avanti a lungo questa esperienza nel cast del serale.

Il primo è il cantante Cricca che, proprio nel corso degli ultimi giorni, si è ritrovato ai ferri corti anche con la sua prof Lorella Cuccarini circa la scelta del nuovo inedito da presentare in vista del serale.

Il secondo allievo che potrebbe ritrovarsi a rischio in questa prima registrazione del serale di Amici 2023 è il cantante Ndg, anche lui particolarmente criticato dal pubblico social, al punto che in molti sostengono che la sua ammissione allo show di prime time sia stata ingiusta.

Elodie e Lda ospiti alla prima registrazione del serale di Amici 2023?

In attesa di scoprire chi avrà la peggio nel corso della prima registrazione di Amici 2023, resta da capire anche chi saranno gli ospiti di questo appuntamento.

Non si esclude che, dopo la partecipazione all'ultimo Festival di Sanremo, possano essere "recuperati" due ex allievi della scuola di Maria De Filippi.

Si tratta di Elodie, che sta spopolando con il brano "Due" e di Luca D'Alessio, in arte Lda, che sta ottenendo un buon successo con il suo singolo "Se poi domani".