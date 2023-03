Si avvicina l'inizio del serale di Amici 2023 condotto da Maria De Filippi. L'appuntamento con il talent show sta per tornare in onda nel prime time della rete ammiraglia Mediaset e quest'anno ci saranno un bel po' di novità a partire dalla giuria.

La prima registrazione del talent show è in programma il 16 marzo e per vederla in onda bisognerà attendere sabato 18 marzo.

Le anticipazioni sulla programmazione di Amici 2023: al via la prima registrazione

Le anticipazioni riguardanti la programmazione di Amici 2023 rivelano che la prima registrazione di questa nuova stagione si svolgerà giovedì 16 marzo.

È questo il giorno in cui i protagonisti dello show in prime time avranno modo di ritrovarsi in studio per le prime sfide e le prime emozioni di questa nuova stagione, che si preannuncia molto attesa dai fan e spettatori.

Per vedere in onda il primo appuntamento, però, bisognerà attendere sabato 18 marzo: è questo il giorno scelto dai vertici Mediaset per la messa in onda del talent show.

Di conseguenza Maria De Filippi continuerà ad avere in mano le redini del sabato televisivo di Canale 5, dopo aver portato a compimento gli appuntamenti con Tu si que vales e quello con C'è posta per te, che saluterà il pubblico sabato 11 marzo.

La nuova giuria del serale di Amici 2023

Cosa succederà nel corso della prima registrazione del serale di Amici 2023?

In studio ci sarà spazio per la presentazione ufficiale della nuova giuria, che quest'anno si metterà in gioco per decretare le sorti dei concorrenti che sono stati ammessi allo show.

Trattasi di Cristiano Malgioglio, Michele Bravi e il coreografo Giuseppe Giofrè: saranno loro i tre protagonisti di questa ventiduesima edizione del talent show Mediaset, di cui sono previste nove puntate in prime time.

Al centro dell'attenzione, però, ci saranno in primis le esibizioni dei cantanti e ballerini che quest'anno si giocheranno il tutto per tutto per riuscire ad accedere alla finale.

Piccolo G e Cricca a rischio eliminazione dalla prima registrazione di Amici 2023

Al termine della prima registrazione è prevista anche l'eliminazione dalla gara e non si esclude che possano essere due i concorrenti ad avere la peggio.

Al momento tra quelli in bilico spiccano i nomi di Cricca e Ndg: entrambi sono stati più volte bacchettati dai loro insegnanti durante questo percorso e potrebbero ritrovarsi a rischio uscita.

Stessa sorte anche per il cantante Piccolo G: fino alla fine il suo prof Zerbi ha avuto dei seri dubbi sulla sua ammissione al serale e non si esclude che possa ritrovarsi subito a rischio eliminazione dalla gara.