Nel corso della 43^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda lunedì 20 marzo, Antonella Fiordelisi è stata eliminata. I fan dell'influencer hanno deciso di scriverle una lettera per spiegare i motivi che li hanno spinti a non votare per lei ad un passo dalla finale.

Secondo il loro punto di vista, il programma avrebbe "usato" Antonella per creare certe dinamiche, dopo di che l'avrebbe "gettata" via. Al riguardo è arrivato anche il commento dell'esperto di gossip Alessandro Rosica che ha paragonato il percorso di Antonella a quello di Soleil dello scorso anno.

Antonella riceve una lettera dai suoi fan

Antonella Fiordelisi ha ricevuto una lettera dai suoi fan in cui le è stato spiegato perché tutti i voti sono stati destinati a Milena Miconi: "Cara Nellina, se leggerai questa lettera vorrà dire che siamo riusciti a riportarti a casa. Forse non capirai subito perché abbiamo deciso di farti uscire ad un passo dalla finale e proveremo a spiegartelo cosi. Ti abbiamo vista varcare la porta rossa bellissima e con quel sorriso che è stato impossibile non notare. Andavi incontro ad uno dei tuoi sogni, lo stavi realizzando, e ancora non sapevi quanto ti avrebbe cambiato la vita".

All'interno della missiva i sostenitori dell'influencer salernitana hanno dunque spiegato di avere seguito il percorso della beniamina dal primo giorno in cui ha varcato la porta rossa della casa di Cinecittà.

Un percorso molto complesso quello di Antonella in merito al quale però la fanbase ha lanciato una frecciatina contro gli autori: "Abbiamo visto come ti hanno spremuto fino all'ultimo secondo in nome degli ascolti".

La critica dei fan al programma condotto da Signorini

"Hai retto sulle spalle il peso di tutte le dinamiche di questo GF Vip e meritavi la finale fin dal primo momento, ma in questo programma di ‘comodini’ e ‘raccomandati purtroppo è stato sempre chiaro a tutti che non avresti vinto e che forse in finale non ci saresti arrivata.

Così, dopo averti vista allo stremo delle forze e privata del tuo unico pilastro li dentro, abbiamo deciso di evitarti due settimane di ulteriore sofferenza e di permetterti di tornare a casa dalle persone che ti amano e che ami" recita la parte conclusiva della missiva.

"Speriamo che tu capisca che a spingerci a questa decisione è stato il grande affetto che proviamo per te e il forte senso di protezione. Adesso goditi l'amore e la felicità che ti meriti". La lettera recapitata ad Antonella è stata firmata dal fandom "Donnalisi".