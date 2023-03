Domani, giovedì 23 marzo, Maria De Filippi condurrà la registrazione del 2° serale di Amici 22: in serata, infatti, trapeleranno i nomi dei ragazzi che rischieranno l'eliminazione ad una settimana dal debutto. Dopo Megan e NDG, altri due allievi stanno per lasciare la scuola e secondo i fan potrebbe toccare a: Federica, Cricca o Piccolo G per la categoria canto, Alessio o Gianmarco per la danza. Un talento andrà a casa dopo la prima manche, un altro dopo aver partecipato ad uno spareggio il cui verdetto sarà svelato in casetta a fine riprese.

Aggiornamenti sulla programmazione di Amici

Manca poco alla seconda registrazione del serale di Amici: la gara è entrata nel vivo e i giudici hanno già iniziato a prendere importanti decisioni sui ragazzi del cast. Sabato scorso sono stati eliminati il cantante NDG e la ballerina Megan, entrambi componenti del team Cuccarini-Emanuel Lo.

Domani, nel corso delle riprese della puntata che andrà in onda il 25 marzo, la giuria esterna dovrà scegliere altri due allievi da escludere: la prima eliminazione avverrà in modo diretto e tra i membri della squadra che perderà la manche d'esordio, la seconda al termine di un ballottaggio.

A giocarsi la permanenza nel programma, dunque, saranno i due titolari che Malgioglio, Bravi e Giofré non salveranno dopo la seconda e la terza partita: una settimana fa, ad esempio, è toccato a Federica e a NDG confrontarsi nello spareggio.

I talenti di Amici in bilico

Dando un'occhiata ai 13 ragazzi che sono approdati alla seconda puntata del serale di Amici, gli spettatori stanno facendo delle ipotesi su chi potrebbe essere eliminato domani sera.

Il team Cuccarini-Emanuel Lo ha perso due suoi componenti all'esordio e secondo i fan non dovrebbe rischiare nulla nella prossima registrazione: il primo talento a finire al ballottaggio di questo gruppo, comunque, dovrebbe essere Cricca (nel 2° o nel 3° appuntamento in prime time).

La squadra capitanata da Zerbi e Celentano, invece, una settimana fa ha vinto tutte e tre le partite e per questo potrebbe dover rinunciare ad un suo membro tra poco più di 24 ore: per il canto rischierebbe Piccolo G, per il ballo Gianmarco. Al momento Isobel, Ramon e Aaron sembrano intoccabili.

Arisa e Raimondo Todaro, invece, potrebbero dover dire addio alla cantante Federica (che nella prima puntata è finita allo spareggio con NDG ma si è salvata) e al danzatore hip-hop Alessio: Wax e Mattia dovrebbero andare avanti senza problemi nella gara.

Lo scontro nella casetta di Amici

Nel corso della registrazione di Amici del 23 marzo, gli allievi porteranno in scena le canzoni e le coreografie che i professori hanno pensato per loro. I daytime stanno aggiornando il pubblico anche sui "guanti di sfida" che i docenti hanno lanciato in vista del 2° serale: Arisa e Rudy Zerbi, per esempio, stanno bisticciando a distanza su chi sarebbe più forte tra Wax e Aaron.

L'astio che c'è tra i loro tutor, sta portando anche i ragazzi a scontrarsi ripetutamente in casetta: nel pomeridiano di ieri, ad esempio, Wax ha perso le staffe con Aaron e l'ha mandato a quel paese con parolacce e offese. Il comportamento del giovane non è piaciuto a molti fan, anche perché il compagno di classe non aveva fatto nulla per meritarsi quell'atteggiamento così aggressivo.

Nonostante tutto, però, i due cantanti protagonisti di questa rivalità non dovrebbero rischiare nulla domani: entrambi i titolari sono considerati "punte di diamante" delle loro squadre, quindi sia Arisa che Rudy dovrebbero salvarli immediatamente se dovessero finire tra i candidati all'eliminazioni della serata.