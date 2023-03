Dopo essere stato protagonista di varie liti negli ultimi daytime di Amici, oggi, 22 marzo Wax ha partecipato ad una gara inediti dalla quale non è uscito benissimo. Il giudice Linus, infatti, ha criticato il singolo dell'allievo definendolo poco originale e vicinissimo allo stile di Blanco: il ragazzo ha incassato il colpo e non ha replicato. Anche Cricca e Federica sono stati valutati negativamente dall'esperto di musica, che invece ha apprezzato Angelina e Piccolo G.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Nell'attesa che trapelino le anticipazioni sul 2° serale di Amici (e quindi i nomi degli eliminati della puntata del 25 marzo), i fan sono stati aggiornati su una cosa che è successa nella scuola nei giorni scorsi.

I sei cantanti del cast, infatti, hanno partecipato ad una gara che aveva l'obiettivo di farli abituare ai giudizi che riceveranno alla fine del programma, quando dovranno confrontarsi con i giornalisti e con gli esperti del settore.

Maria De Filippi ha invitato Linus e gli ha chiesto di stilare una classifica degli inediti che secondo lui possono funzionare soprattutto in radio: tutti i titolari si sono esibiti dopo aver fatto una breve presentazione del loro ultimo brano.

Angelina ha colpito con la dolce e profonda interpretazione di "Mani vuote", Piccolo G ha sorpreso con la hit "Normale".

Il suggerimento agli alunni di Amici

Linus ha subito bocciato l'inedito di Cricca definendolo "molto brutto nel ritornello": l'allievo di Lorella Cuccarini ha ricevuto un giudizio negativo per la seconda volta nel giro di poche settimane (il primo è stato il discografico Charlie Rapino).

A Federica le cose non sono andate meglio: il giudice ha detto che la sua canzone non gli piace e che non la ascolterebbe. La giovane è rimasta senza parole e ha lasciato lo studio con la testa bassa e molta delusione.

Quando è arrivato il turno di Wax, pochi fan si aspettavano che anche lui rientrasse tra i talenti criticati dal direttore di Radio Deejay.

Dopo aver ascoltato il singolo "Grazie", Linus ha commentato: "Io credo che tu dovresti essere più originale, non imitare Blanco. Si sente che lo hai preso come esempio, soprattutto nella sofferenza che metti nelle canzoni".

Il titolare del team Arisa-Todaro è rimasto in silenzio per tutto il tempo e non ha risposto in nessun modo a quello che gli è stato consigliato dall'esperto di musica.

Due eliminati in arrivo ad Amici

I voti che ha dato Linus ai nuovi inediti dei ragazzi di Amici, hanno generato una classifica: primo posto per Angelina, secondo per Piccolo G, e terzo per Aaron e Wax a pari merito.

Fanalini di coda Cricca e Federica, che non hanno convinto il giudice con le loro canzoni "Maledetta felicità" e "Scivola".

Giovedì 23 marzo, però, si registrerà la seconda puntata del serale e trapeleranno i nomi di chi lascerà la scuola dopo NDG e Megan. I fan sono quasi certi che almeno uno degli allievi che rischieranno il posto sarà del team Zerbi-Celentano, l'unico ad aver vinto tutte e tre le manche all'esordio.

In bilico, dunque, ci sarebbero: Gianmarco per il ballo e Piccolo G per il canto, anche se non si esclude che potrebbero finire al ballottaggio Cricca, Alessio e Federica (per la giovane sarebbe la seconda volta consecutiva).

Le anticipazioni che inizieranno a circolare nella tarda serata di domani, dunque, faranno chiarezza almeno su uno degli eliminati: il risultato dello spareggio, infatti, sarà svelato soltanto una volta che i titolari rientreranno in casetta a fine riprese.

Il pubblico pensa che al momento ci siano anche degli alunni "intoccabili" (ovvero che non usciranno sicuramente nelle prossime puntate) e si tratta di Isobel, Wax, Angelina e Aaron.