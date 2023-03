A quattro giorni dalla registrazione della prima puntata del serale di Amici, in rete si parla ancora del cast e di chi lo ha lasciato dopo due anni vissuti da assoluto protagonista. Lo scorso weekend è stata ufficializzata la nuova giuria del talent-show e tanti fan si sono chiesti come mai Stefano De Martino non sia stato riconfermato. In rete si dice che sarebbe stato lo stesso napoletano a rinunciare al ruolo di giurato per dedicarsi ad altri progetti di lavoro, a partire dal "one man show" che porterà in teatro a breve.

Aggiornamenti sui protagonisti di Amici

Dopo che i professori hanno scelto i ballerini e i cantanti che parteciperanno al serale di Amici, i fan si sono proiettati su quello che accadrà tra pochi giorni: giovedì 16 marzo sarà registrata la prima puntata, quella che andrà in onda in tv sabato 18.

I daytime che saranno trasmessi su Canale 5 a partire da oggi pomeriggio, sveleranno il meccanismo e la suddivisione dei ragazzi nelle squadre che gareggeranno per nove settimane in prime time: soltanto in finalissima ci sarà un tutti contro tutti fino all'elezione del vincitore della 22esima edizione.

Al momento, dunque, si sa soltanto che sono 15 gli allievi che hanno ottenuto la maglia oro e che la giuria del serale è stata del tutto rinnovata rispetto a quella che ha animato le ultime due stagioni del talent-show.

Il motivo del rinnovamento di Amici

Gli addetti ai lavori hanno già ufficializzato i tre personaggi famosi che dal 18 marzo osserveranno, commenteranno e voteranno le esibizioni dei talenti in gara: si tratta di artisti molto amati dal pubblico e anche dalla conduttrice Maria De Filippi.

La commissione esterna del serale di Amici 22, dunque, è composta da: Michele Bravi (cantautore e vocal coach), Cristiano Malgioglio (artista e giurato di tante trasmissioni tv, sia Rai che Mediaset) e Giuseppe Giofré (vincitore di una vecchia edizione e oggi affermato ballerino).

A proposito di colui che quest'anno rappresenterà la danza nella giuria, sono circolate alcune voci sul perché sia stato scelto al posto di Stefano De Martino: in rete si è ipotizzato che il napoletano non sia stato riconfermato per lasciare spazio ad un esperto del settore, un ragazzo che avrebbe maggiori competenze sul ballo e sugli show musicali in generale.

In realtà, pare che sia stato il marito di Belen Rodriguez a dire "no" alla terza partecipazione consecutiva al programma di Canale 5: per tutta la primavera, infatti, il presentatore Rai sarà impegnato con uno spettacolo teatrale e con le registrazioni di alcuni format.

L'opportunità dopo l'eliminazione da Amici

La scelta di rinnovare completamente la giuria del serale, dunque, non sarebbe esclusivamente di Maria De Filippi: visto il forfait di De Martino, gli addetti ai lavori hanno deciso di puntare su un "trio" nuovo che potesse offrire altri spunti di discussione nel corso delle nove puntate previste.

Domenica 12 marzo, dunque, si è conclusa la fase pomeridiana di Amici: gli insegnanti hanno scelto i 15 allievi che da sabato prossimo si esibiranno in prima serata, gli stessi che li rappresenteranno quando diventeranno i capitani delle tre squadre del cast.

A non ottenere la maglia oro nel corso dell'ultimo speciale dell'anno, sono stati Niveo e Benedetta: quest'ultima è stata eliminata ma Maria le ha offerto un contratto per ballare con Mattia al serale.

I team che saranno guidati da coppie di professori (uno di canto e uno di ballo per gruppo), dunque, potranno contare sul talento di: Angelina, Cricca, NDG, Federica, Wax, Aaron, Piccolo G, Isobel, Ramon, Gianmarco, Mattia, Alessio, Samu, Megan e Maddalena.