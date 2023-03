Continuano a trapelare anticipazioni sulla terza registrazione di Amici 22: sabato 1° aprile, infatti, i telespettatori assisteranno a un'eliminazione spiazzante e che nessuno si aspettava avvenisse così presto. Al ballottaggio finale sono andati Samu, Wax e Ramon: il ballerino classico, però, è stato salvato dalla giuria e a rischiare sono rimasti gli allievi di Emanuel Lo e Arisa. Tensioni tra i professori durante lo svolgimento dei "guanti di sfida", ma anche momenti divertenti come quello in cui Alessandra e Rudy si sono travestiti da Paola e Chiara.

Aggiornamenti sul nuovo appuntamento con Amici

Le anticipazioni del 3° serale di Amici hanno lasciato gran parte dei fan senza parole: quasi nessuno si aspettava che allo spareggio finissero due tra gli allievi più amati, due "colonne" della ventiduesima edizione del talent-show. La prima novità che Maria ha proposto all'inizio della terza puntata, è la diminuzione del numero delle eliminazioni settimanali: già a partire dall'appuntamento in onda il 1° aprile, infatti, a lasciare la gara sarà un solo talento e non due come è successo le volte precedenti.

Il team Zerbi-Celentano ha vinto la prima manche e Wax è andato al ballottaggio; al termine della seconda e della terza partita, invece, sono finiti a rischio Samu e Ramon.

La giuria è stata chiamata a votare tra i tre titolari e, al netto delle preferenze che sono state date, il ballerino classico si è salvato ed è approdato alla quarta puntata.

Un addio inaspettato ad Amici

Tra le esibizioni più interessanti della serata, ci sono sicuramente i "guanti di sfida" che gli insegnanti hanno lanciato ai talenti dei team rivali per cercare di salvare i loro ragazzi.

Mentre sul palco c'erano Isobel e Maddalena (che si sono confrontate due volte, vincendo una prova ciascuna), tra Alessandra Celentano ed Emanuel Lo è scoppiata la lite: il docente di hip-hop ha rimproverato la collega per le parole poco carine che ha riservato a Svevi durante la settimana, soprattutto quando ha svilito la sua bravura in determinati stili.

Anche la danzatrice ha detto di essere stanca delle critiche che riceve da quando è nella scuola, ma la maestra ha tagliato la conversazione replicando che si lamenterebbe troppo e che nelle performance sensuali risulterebbe volgare. La giuria ha apprezzato e votato Maddalena in più occasioni, confermandola come "antagonista" numero uno della quasi imbattibile Isobel.

Attesa per il verdetto nella casetta di Amici

Per quanto riguarda il canto, quella che è stata registrata il 30 marzo non è stata una puntata facile per Aaron. L'allievo di Rudy Zerbi, infatti, è stato battuto sia da Cricca che da Angelina in due diverse prove: il giovane non ha convinto la giuria nelle versioni personali che ha fatto dei brani "La verità" e "L'emozione non ha voce".

Quando il ragazzo ha eseguito il pezzo di Adriano Celentano, inoltre, Cristiano Malgioglio l'ha criticato dicendo che aveva completamente sbagliato l'interpretazione della canzone che parla d'amore.

L'unico punto che Aaron ha conquistato l'altra sera, è quello contro Alessio nella prima manche. L'eliminato del 3° serale di Amici, dunque, è uno tra Wax e Samu: le anticipazioni non rivelano il nome del talento che ha abbandonato la gara alla fine delle riprese di ieri, anche perché Maria l'ha svelato solo una volta che tutti i ragazzi sono rientrati in casetta. I fan del programma stanno un po' protestando per questo ballottaggio, soprattutto perché porterà all'uscita di uno dei protagonisti assoluti di quest'edizione: il verdetto di questo confronto andrà in onda sabato 1° aprile su Canale 5.