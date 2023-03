Maria De Filippi sta per tornare al lavoro: è notizia di pochi minuti fa, infatti, che il 3 marzo dovrebbe venire registrata la 23esima puntata di Amici. A una settimana dalla morte del marito, dunque, la conduttrice dovrebbe tornare al timone dell'ultimo appuntamento pomeridiano del talent-show prima dell'inizio del serale. I professori dovranno assegnare le ultime maglie oro, completando il cast di allievi che da sabato 18 si esibirà in prima serata e davanti a una giuria ancora top secret.

Aggiornamenti sul futuro di Amici

La registrazione di Amici prevista per l'1 marzo è slittata: stamattina, infatti, sarebbe arrivata la conferma che la 23esima puntata del talent-show si svolgerà venerdì 3.

Le riprese del format Mediaset, dunque, non si fermano per tutta la settimana probabilmente per evitare accavallamenti con quelle del serale, che dovrebbero iniziare a breve.

Il programma di Canale 5 debutterà in prima serata sabato 18/03 ma, come accade da molte edizioni, sarà registrato con qualche giorno d'anticipo rispetto alla sua messa in onda.

Dopo un periodo di incertezze e sospensioni, sono state definite le tempistiche con le quali Amici tornerà a far compagnia al pubblico, a partire dal recupero dello speciale che sarebbe dovuto essere trasmesso in tv domenica 26 febbraio.

La puntata nella quale Paky e Mezkal saranno eliminati e cinque allievi (Mattia, Federica, Wax, Samu e Alessio) otterranno la maglia oro, dunque, andrà in onda il 5 marzo a partire dalle ore 14.

La nuova programmazione di Amici

Quello che i telespettatori non hanno ancora visto (e che recupereranno domenica prossima), è il 22° speciale di Amici: questo appuntamento è stato registrato giovedì 23 febbraio, quindi si sa già tutto quello che è successo in studio.

Venerdì 3, invece, il cast animerà la 23esima puntata, che è anche l'ultima prima dell'inizio del serale: tra un paio di giorni, infatti, i professori dovranno promuovere o bocciare i sette allievi ancora in bilico, consegnandogli o meno la tanto agognata maglia oro.

Questo speciale, inoltre, sarà trasmesso in tv il 12 marzo, circa una settimana prima dell'esordio in prime time.

Per quanto riguarda i daytime, da ieri si sa che non andranno in onda fino a lunedì 6: la programmazione dei format di Maria De Filippi, dunque, tornerà la stessa di sempre a partire dall'inizio della prossima settimana, quando ripartiranno anche Uomini e Donne e C'è posta per te.

I titolari di Amici che rischiano il posto

Da quando si è saputo che la 23esima puntata di Amici dovrebbe venire registrata il 3 marzo, i fan stanno ipotizzato cosa potrebbe accadere in studio.

Nel corso del 22° speciale, infatti, il cast del serale non è stato completato: a non aver ancora conquistato la maglia oro, sono sette allievi che appartengono ad entrambe le categorie, canto e ballo.

Venerdì prossimo, dunque, i professori dovranno emettere decisivi verdetti sui ragazzi ancora a rischio: Lorella Cuccarini dovrà decidere se promuovere o bocciare Niveo, Cricca e NDG, Rudy Zerbi dovrà esprimersi sul futuro di Aaron e Piccolo G nella scuola, Raimondo Todaro dovrà comunicare se vuole o no Benedetta al serale, Emanuel Lo farà lo stesso con Megan.

Attualmente sono 10 i titolari della classe che hanno la sicurezza di partecipare alla puntata di sabato 18 marzo: Mattia, Maddalena, Ramon, Isobel, Gianmarco, Federica, Wax, Angelina, Samu e Alessio.

Arisa e Alessandra Celentano sono le uniche insegnanti ad aver già preso tutte le decisioni: le docenti si sono espresse su ogni componente della loro squadra, dicendo con chi vorrebbero lavorare al serale tra i loro "pupilli".