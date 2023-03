Davide Donadei ed Edoardo Tavassi hanno avuto una discussione accesa. Il tutto è partito da un tweet pubblicato da Chiara Rabbi (ex di Davide) nel corso della 37^ puntata del Grande Fratello Vip 7. Il giorno seguente la diretta, Tavassi ha cercato di decifrare le parole della giovane, ma Donadei ha sbottato. Dopo la lite con il conquilino Davide si è rifugiato in confessionale e ha cominciato ad urlare.

I motivi della lite

Durante la diretta di lunedì, Antonella Fiordelisi è venuta a conoscenza di alcuni atteggiamenti complici fra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia.

Sul finale della puntata, Giulia Salemi ha letto alcuni tweet e tra questi ha menzionato quello di Chiara Geme spiegando che è l'ex di Davide: "Benvenuta nel club Anto, ora fatti consolare dai tuoi amici che sanno sicuramente come affrontare l'argomento".

Nella serata di martedì 28 febbraio, Tavassi ha cercato di decifrare le parole del tweet: secondo lui, Davide si intenderebbe di tradimenti. Tale pensiero ha mandato su tutte le furie l'ex tronista di Uomini e Donne al punto da sbottare: "Ma se neanche sai? Ma come ti permetti, abbia rispetto". In seguito alla discussione il ristoratore pugliese è scoppiato a piangere e ha ricevuto il sostegno di Antonella. Successivamente il giovane è corso in confessionale e ha iniziato ad urlare, al punto che anche i "vipponi" presenti in veranda si sono preoccupati: Sarah, Antonella e Martina si sono avvicinate alla porta del confessionale e si sono preoccupate per il loro amico.

RAGAZZ IL CUOCO È IMPAZZITO E SI È CHIUSO IN CONFESSIONALE SBATTENDO LA PORTA DAJE CHE STANOTTE CE LO LEVIAMO DALLE PALLE #gfvip pic.twitter.com/MlvoMULyGL — BagnoTrash (@bagnotrash) March 1, 2023

Davide e Chiara: amore al capolinea

Dopo il tweet criptico della sua ex, Donadei ha accusato il colpo. Nel post-puntata di lunedì, si è confidato con Matteo Diamante spiegando che ha sempre immaginato che la sua ex fosse fiera del suo percorso all'interno del reality show.

Di conseguenza, la stoccata ricevuta in puntata per lui è stato come un colpo basso. In realtà, Davide non è a conoscenza di quanto sta accadendo all'esterno del programma. Da settimane, è emerso che la liaison con l'ex corteggiatrice di Uomini e Donne è giunta al capolinea a causa dei ripetuti tradimenti di lui. Al contrario, l'attuale gieffino ha sempre dichiarato di aver chiuso la storia per l'eccessiva gelosia della sua ex.

Nel frattempo sui social, moltissimi utenti non vedono l'ora di un ipotetico confronto fra Davide e la sua ex Chiara. Un utente ha affermato: "Ma Davide non era quello che faceva la morale per i toni accesi nella lite tra Luca e Matteo?". Un utente ha commentato: "Basta una parola e Tavassi li fa sbottare tutti". Tra i vari utenti, c'è anche chi ha sostenuto che Tavassi sia un provocatore: "Non si va sul privato di una persona se lui non ne vuole parlare".