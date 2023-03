Oggi, venerdì 17 marzo 2023, Daniele Dal Moro è stato ufficialmente espulso dal Grande Fratello Vip 7, reality show condotto da Alfonso Signorini su Canale 5. Ad annunciarlo è stato un comunicato stampa Mediaset che ha riportato come il modello veneto abbia utilizzato espressioni volgari e tenuto atteggiamenti irruenti che hanno reso evidente una violazione del regolamento del programma.

I comportamenti in questione riguardano il trattamento riservato ad Oriana Marzoli nelle ultime ore finito in alcuni video che hanno fatto il giro del web indignando molti telespettatori su Twitter.

L'accaduto che avrebbe comportato l'espulsione di Dal Moro al GF Vip 7

Secondo quanto si apprende dai filmati diffusi sui social, gli atteggiamenti che avrebbero comportato l'espulsione di Daniele Dal Moro dal Grande Fratello Vip 7 sarebbero attinenti al suo rapporto con Oriana Marzoli. Al termine della puntata di giovedì 16 marzo del reality show, infatti, i due hanno avuto una nuova discussione nel corso della quale Dal Moro sarebbe risultato troppo irruento, afferrando Marzoli per il collo nel tentativo di percuoterla.

A quel punto, la giovane venezuelana ha rimproverato il gieffino veronese classe 1992 esclamando: "Mi hai fatto male, levati".

I commenti dei telespettatori del GF Vip sugli atteggiamenti di Dal Moro

Oggi, diversi telespettatori su Twitter hanno commentato i comportamenti di Daniele Dal Moro nei confronti di Oriana Marzoli che sarebbero stati puniti dalla produzione del GF Vip per l'appunto con l'espulsione: "Questo a me non piace come gioco, Oriana non voleva esser toccata e guardate Daniele come l'ha presa per scherzare?

No per sfogare, ha sfogato la rabbia con un bruttissimo gesto. Squalifica e comportamento violento" ha scritto qualcuno, postando alcune immagini dell'accaduto sui social.

Questo a me non piace come gioco, Oriana non voleva esser toccata e guardate Daniele come l'ha presa per scherzare? No per sfogare, ha sfogato la rabbia con un bruttissimo gesto. Squalifica e comportamento violento. #gfvip #oriele #incorvassi #donnalisi pic.twitter.com/bwjwSQnXjr — Emanuele Guazzo. (@Emanuel72607325) March 17, 2023

"Oddio ma è pazzo Daniele?

Molestie in diretta, Ha preso per il collo Oriana" ha cinguettato qualcun altro, esprimendo la sua indignazione.

#GFvip ODDIO MA È PAZZO #DANIELE ????? 😱😱😱😱😱 MOLESTIE in diretta ha preso per il collo Oriana 😱 pic.twitter.com/8JA82pOebZ — MattTvShare2023 (@mat300m) March 17, 2023

"Oriana, diretta interessata, non ha detto mezza parola su quel fatto. Non si è lamentata né nulla perché stavano scherzando. Daniele ora eliminato per quello. Siete inqualificabili e anche e soprattutto per averlo squalificato in questo modo. Mi dispiace Dani" ha infine twittato un ulteriore utente.

Oriana, diretta interessata, non ha detto mezza parola su quel fatto. Non si è lamentata nè nulla perchè stavano scherzando.

Daniele ora eliminato per quello.

Siete inqualificabili e anche e soprattutto per averlo squalificato in questo modo.



Mi dispiace Dani ❤️‍🩹#oriele — voluntas 🪄 bebè era 👑 (@bonfireheart19) March 17, 2023

Le reazioni di alcuni inquilini dopo l'espulsione di Dal Moro

Dopo l'annuncio dell'espulsione di Daniele Dal Moro dal GF Vip 7, alcuni inquilini hanno avuto delle reazioni di evidente dispiacere.

In primis Oriana Marzoli, che tra le lacrime ha dichiarato più volte di voler parlare con il modello veneto, e in secondo luogo quella di Nikita Pelizon, che ha pianto in cucina assieme all'amica Antonella Fiordelisi, turbata per la seconda squalifica avvenuta pochi giorni dopo quella di Edoardo Donnamaria.