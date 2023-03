L'amicizia tra Edoardo Donnamaria e Nicole Murgia, nata al Grande Fratello Vip 7, sembra essere a repentaglio. L'ex concorrente è intervenuto a Casa Chi e alla domanda di Sophie Codegoni, ha spiegato di non avere risposto al messaggio ricevuto dall'ex coinquilina per ben due motivi: uno c'entra Antonella Fiordelisi, mentre l'altro è legato ad alcune cose viste all'esterno del programma che non gli sono piaciute.

La versione di Edoardo

Edoardo Donnamaria al momento della squalifica ha ricevuto un messaggio Instagram dall'ex coinquilina Nicole Murgia.

Intervenuto a Casa Chi, l'ex gieffino ha spiegato perché ha deciso di non rispondere a quel direct nonostante fosse un messaggio di conforto: "Non l'ho sentita per un motivo molto semplice". Antonella Fiordelisi al momento della squalifica gli ha chiesto di prometterle di non vedere e sentire Murgia, per via dei fatti accaduti all'interno della casa di Cinecittà. Dunque, Donnamaria ha deciso di tenere fede alla promessa fatta alla fidanzata.

Ma non solo, ha spiegato che c'è anche un secondo motivo se ha deciso di non rispondere al messaggio di Nicole: "Ho visto altre cose che non mi sono piaciute da parte di Murgia fuori dalla casa". Incalzato da Codegoni, l'ex gieffino ha precisato che non riguarda né lui né l'ex coinquilina ciò che ha visto ma per ora preferisce non parlarne.

A tempo debito affronterà l'argomento visto che si tratta di una cosa delicata.

Al momento Nicole Murgia non ha replicato alle parole di Edoardo Donnamaria, ma non è escluso che presto lo farà.

Che cosa aveva detto Murgia?

Nicole Murgia intervenuta nel programma radiofonico di Turchese Baracchi "Turchesando" aveva spiegato di avere mandato un messaggio a Edoardo Donnamaria: la 30enne aveva voluto esprimere la sua solidarietà all'ex coinquilino, dopo essere stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7.

Sebbene il messaggio fosse stato innocuo, la diretta interessata aveva riferito di non avere ricevuta alcuna risposta.

Che cos'è successo tra Donnamaria e Murgia?

Per chi non avesse seguito le dinamiche del Reality Show è giusto fare un passo indietro. Il giorno del compleanno di Nicole Murgia, Edoardo Donnamaria, Edoardo Tavassi e Micol Incorvaia sono rimasti tutta notte chiusi nel van e convinti di non essere ripresi dalle telecamere si sono scambiati delle confidenze eludendo i microfoni.

Ma non tutto, quella notte Donnamaria toccò le protesi di Murgia per vedere come fosse un decolletè sottoposto ad un trattamento di chirurgia plastica.

Nel corso di una delle puntate del Grande Fratello Vip 7, Antonella Fiordelisi era stata messa al corrente dell'episodio. Per questo motivo Fiordelisi ha chiesto al fidanzato di non sentire Murgia lontano dai riflettori.