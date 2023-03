Daniele Dal Moro è stato squalificato dal Grande Fratello Vip 7, cosa che ha ovviamente lasciato di stucco tutti i concorrenti. Luca Onestini ha ammesso ad esempio di essere rimasto spiazzato per il modo e la tempistica con le quali il coinquilino è stato costretto ad abbandonare il programma.

In particolare, Onestini si è domandato come mai alcuni "vipponi" abbiano ricevuto la squalifica in puntata mentre per altri essa sia stata immediata.

I dubbi di Luca Onestini sul provvedimento ai danni di Daniele

Nel pomeriggio di venerdì 17 marzo, la tranquillità dei "vipponi" è stata minata dalla squalifica immediata di Daniele Dal Moro.

Onestini si è ritrovato a parlarne con Oriana: "È Successo tutto all'improvviso ed è stato veloce. Più che altro non capisco. Alcuni subito, altri in puntata, perché?". A detta del concorrente emiliano l'accaduto è stato complesso da digerire per i concorrenti e davvero antipatico per Daniele.

Oriana Marzoli dispiaciuta per la situazione che ha coinvolto Dal Moro

Dal canto suo anche Oriana Marzoli ha espresso la propria opinione sulla squalifica di Daniele. La giovane ha spiegato che cinque minuti prima del provvedimento disciplinare Dal Moro si trovava in camera da letto, in uno stato dunque di assoluta tranquillità cui poi ha fatto seguito il provvedimento: "Al pensiero che Daniele è uscito e che non l'ho potuto salutare mi sento un vuoto dentro".

Oriana ha infine riferito di essere molto dispiaciuta del fatto di aver trascorso gli ultimi momenti 'lontano' dal ragazzo, dal quale si era momentaneamente separata per smaltire la rabbia dovuta all'ennesimo battibecco.

Le prime parole di Daniele dopo la squalifica

Dopo la sua espulsione dal GF VIP, Daniele Dal Moro è subito tornato attivo sui social.

Via Instagram il giovane non ha innanzitutto mancato di lanciare una frecciatina agli autori del Grande Fratello Vip 7: "La prima regola dei regolamenti dovrebbe essere che il regolamento va rispettato. La seconda che le regole sono uguali per tutti”. A 'bruciare' a Daniele in particolare il fatto di non aver potuto salutare i suoi compagni d'avventura, ad altri invece questo tipo di possibilità è stata concessa.

Il riferimento neanche troppo velato sembra sia ad Edoardo Donnamaria che la settimana scorsa è stato squalificato ma soltanto in puntata, avendo così la possibilità di congedarsi dagli altri prima dell'addio.