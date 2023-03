Nel corso della 38^ puntata del Grande Fratello Vip 7, in onda giovedì 2 marzo, Sonia Bruganelli ha espresso un parere negativo su Edoardo Tavassi. Ma non è finita qui, il giorno seguente la diretta l'opinionista ha messo dei like ad alcuni commenti contro il 38enne romano, Micol Incorvaia e Gaiele De Donà. L'episodio non è passato inosservato ai telespettatori.

Il gesto dell'opinionista

Sonia Bruganelli ha dimostrato di non mandarle a dire a nessuno in due anni di Grande Fratello Vip come opinionista.

In queste ore, la produttrice romana è finita al centro di un'altra polemica a causa di alcuni like piazzati a dei commenti contro Edoardo Tavassi, Micol Incorvaia e Giaele De Donà.

Nei confronti del primo l'utente in questione ha criticato Tavassi con parole piuttosto dure: "Non sono Sonia che sta distruggendo quel ratto di Edoardo, Donnamaria e le due galline di Giaele e Micol". In un altro post un utente sostiene che Bruganelli abbia smascherato il gioco di Edoardo Tavassi. Un utente invece sostiene che la coppia formata da Edoardo e Micol si sia arrabbiata con Sonia, perchè smascherati: "Hanno paura".

Infine un telespettatore del Reality Show ha elogiato Bruganelli: "Sonia grande, stasera ti ho riconosciuta donna per le donne (a differenza dell'obsoleta Berti), donna tutto d'un pezzo decisa e precisa".

Il commento della discordia

In puntata, Alfonso Signorini era tornato ad occuparsi della crisi tra Edoardo Donnamaria e Antonella Fiordelisi.

A un certo punto il conduttore aveva chiesto un parere alle opinioniste: Sonia ha definito Tavassi un concorrente subdolo e manipolare, mentre Micol e Giaele sono state definite "non protagoniste" del gioco e facilmente influenzabili dal pensiero del concorrente romano. Orietta Berti, invece, ha criticato tutti i concorrenti in generale sostenendo che ognuno a modo suo ha avuto un atteggiamento sbagliato.

Inoltre ha invitato i concorrenti a litigare meno e spendere più tempo per le faccende domestiche come suggerito da Milena Miconi.

La mamma di Tavassi furiosa con Bruganelli

Gli attacchi di Sonia Bruganelli a Tavassi non sono passati inosservati ai telespettatori, ma neanche alla mamma del concorrente.

Su Instagram, Emanuela Fuin ha replicato al pensiero di Bruganelli: "Quindi un'opinionista si può permettere di fare un monologo denigrando e insultando un concorrente e non esiste il diritto di replica in difesa? E loro sarebbero i maleducati?". La stoccata della donna è arrivata dopo che Micol e Tavassi non hanno avuto la possibilità di replicare al commento di Sonia Bruganelli nella 38^ puntata.