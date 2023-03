Mancano poche ore all'inizio di una nuova puntata del Grande Fratello Vip. Le anticipazioni fanno sapere che in diretta si parlerà di Daniele Dal Moro ma lui non interverrà né in collegamento né con un video registrato; dopo la squalifica, infatti, il concorrente ha attaccato il reality dicendo che ci sarebbero "figli e figliastri". Durante la serata, però, sarà anche eletta la terza finalista di quest'anno: Giaele e Nikita favorite su Antonella e Milena secondo i sondaggi online.

Aggiornamenti sull'appuntamento col Grande Fratello Vip

Dopo Oriana e Micol, un'altra concorrente del Grande Fratello Vip sta per diventare finalista: il televoto che è stato aperto giovedì scorso, infatti, è in positivo e permetterà a una concorrente di staccare il pass per l'ultima puntata della settima edizione.

I sondaggi web fanno sapere che a vincere questo importante confronto a quattro dovrebbe essere Nikita: l'influencer è prima nella maggior parte delle votazioni online di questi giorni.

A superare Pelizon sul filo di lana, secondo gli internauti potrebbe essere Giaele: la ragazza può contare sul supporto di molti fan e non è escluso che stasera vinca la nomination.

La vera sorpresa di queste classifiche virtuali, però, è il piazzamento di Antonella: la napoletana è terza o addirittura ultima (dietro a Milena Miconi) e questo porta a pensa che non sarà lei la terza finalista del reality-show.

Approfondimenti sull'espulsione di Daniele dal Grande Fratello Vip

Come ha anticipato anche Alfonso Signorini nel collegamento che ha fatto su Canale 5 alla fine del daytime del 20 marzo, questa sera al Grande Fratello Vip si parlerà di Daniele e dei motivi per i quali è stato squalificato.

Il veneto non parteciperà alla puntata in nessun modo (gli era stato chiesto di registrare un video per Oriana, ma lui si è rifiutato), ma sarà ugualmente al centro dell'attenzione di tutti sia dentro che fuori la casa.

In questi giorni, però, Dal Moro ha usato i social network per andare contro gli autori del programma: "Ora ho le mani legate per ragioni contrattuali, ma presto racconterò la verità sul GF di figli e figliastri.

Io sono stato prelevato come un latitante in settimana, Edoardo no".

Chi vincerà il Grande Fratello Vip

L'espulsione di Daniele è arrivata a poche settimane da quella di un altro protagonista della settima edizione del Grande Fratello Vip: anche Edoardo Donnamaria è stato squalificato per gli atteggiamenti aggressivi che avrebbe avuto nei confronti di Antonella.

Il reality-show ha irrigidito il regolamento su richiesta della rete: da circa un mese, infatti, gli addetti ai lavori stanno maggiormente attenti a tutto e puniscono chi trasgredisce le regole del buon senso, del rispetto e dell'educazione.

Il prossimo 3 aprile, comunque, questa edizione del GF Vip si concluderà e il pubblico potrà eleggere il vincitore: stando ai sondaggi e alle quote degli scommettitori, a giocarsi la vittoria finale dovrebbero essere Oriana e Nikita, due tra le concorrenti più amate di questa stagione del format Mediaset.

La bella Fiordelisi, invece, ha perso consensi e sostegno settimana dopo settimana: chi pensava che l'uscita "drammatica" di Edoardo aiutasse l'influencer nella scalata verso la coppia, si sbagliava perché nelle votazioni online è parecchio attardata rispetto alle coinquiline.