Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda si Canale 5, Müjgan si troverà davanti a una condizione che le verrà imposta da Fekeli. L'uomo crederà che la giovane non sia in grado di essere una buona madre a causa della sua grave situazione psicofisica, così prenderà una decisione drastica: Müjgan non potrà più vivere con Kerem Ali, che rimarrà nel ranch con Yilmaz.

Züleyha minaccia Yilmaz

Müjgan, nelle prossime puntate, potrebbe compiere una tragedia. Nel disperato tentativo di fuggire con suo figlio, cadrà in un fiume. Sarà Züleyha a salvare la vita a Mujgan e Karem Ali.

Anche Demir verrà informato dai suoi uomini del gesto compiuto dalla moglie.

Le due donne dovranno giustificarsi anche davanti a Yilmaz, anche perché è stato proprio lui a impedire alla moglie di vedere il bambino dopo la bugia sula seconda gravidanza. Il ragazzo si dirà stufo di quello che la moglie sta facendo, al punto che le punterà contro una pistola. Züleyha lo bloccherà, dicendogli che se farà qualcosa di brutto a Müjgan non la rivedrà più.

A Fekeli non piace l'influenza negativa di Behice

Fekeli, invece, sarà convinto che Müjgan stia subendo l'influenza negativa di Behice. Non vorrà che quest'ultima si intrometta nel matrimonio dei due ragazzi ecco perché, per tenere zia e nipote sotto controllo, le riaccoglierà nel suo ranch.

Anche lui le aveva mandate via dopo la bugia della falsa gravidanza.

Fekeli, però, le farà una promessa: se si intrometterà nuovamente nella vita di Yilmaz e Müjgan, se ne pentirà per tutta la sua vita, visto che sarebbe pronto a lasciarla in mezzo alla strada.

La decisione drastica di Fekeli

Durante la prima cena che Fekeli, Yilmaz, Müjgan, Fikret e Behice faranno nel ranch, la tensione sarà alle stelle.

Fekeli non vorrà che la sua famiglia venga distrutta, ma è consapevole del fatto che il matrimonio tra Müjgan e Yilmaz non possa andare avanti. Nessuno dei due è felice, così a cena condividerà questo suo pensiero.

Fekeli detterà delle condizioni: Müjgan vivrà ad Adana e continuerà a fare il medico. Le troverà la casa migliore che possa esserci in città e andrà a vivere insieme alla zia, ovviamente se lei lo vorrà.

Müjgan sembrerà essere d'accordo fino a quando Fekeli non annuncerà l'altra condizione: Kerem Ali non andrà a vivere con lei, ma rimarrà nel ranch per vivere insieme a Yilmaz.

"Potrei vederlo ogni volta che vuoi", le dirà a Fekeli, ma è chiaro che il cuore della ragazza andrà in frantumi. Per Fekeli, al momento, Müjgan non ha la condizione psicofisica necessaria per essere una buona madre, ma le assicurerà una cosa: appena vedrà che starà meglio le cose cambieranno e il bambino tornerà a vivere insieme a lei.