Nelle prossime puntate di Terra Amara, in onda su Canale 5, un tassista dirà a Demir di aver portato Behice alle rovine il giorno in cui è stata uccisa Hünkar. Demir sarà fuori di sé e nella piccola villa attaccherà Behice prendendola per il collo. Il suo obbiettivo sarà quello di far giustizia alla madre e di uccidere Behice con le sue stesse mani, ma verrà fermato appena in tempo da Züleyha.

Züleyha assume un investigatore privato

La morte di Hünkar, per molto tempo, rimarrà una ferita aperta per Demir. Una dipartita così prematura e soprattutto inaspettata che non solo ha scioccato la famiglia Yaman, ma anche tutta Çukurova.

Demir soffrirà in maniera particolare, anche perché la polizia farà fatica a dare un nome all'assassino della madre. Züleyha, vedendolo in quello stato, deciderà di "farsi giustizia da sola".

Assumerà un investigatore privato, Sadi, un amico di vecchia data che viene da Istanbul. Gli chiederà di trovare l'assassino della suocera dandogli qualche dettaglio sull'omicidio, tra questi che Hünkar è arrivata nel luogo in cui è stata uccisa con un taxi.

Demir scopre delle informazioni scottanti su Behice

Così Sadi inizierà a interrogare i tassisti per scovare quello che ha dato un passaggio a Hünkar e capire se possa fornire qualche dettaglio in più sulla vicenda. Durante una mattina, quasi all'alba, un tassista si presenterà a Villa Yaman e dirà a Demir di aver portato Behice alle rovine proprio il giorno in cui è stata uccisa Hünkar.

Demir non avrà più alcun dubbio: è stata lei a uccidere sua madre. Nessuno riuscirà a fermare la sua ira: Demir correrà verso la piccola villa e quando Behice lo vedrà proverà a scappare terrorizzata, ma lui riuscirà a raggiungerla.

Demir vuole uccidere Behice, Züleyha lo ferma

Demir sarà fuori di sé e mentre strozzerà Behice le dirà: "Che cosa hai fatto a mia madre?

Sei stata tu vero? L'hai uccisa!". Züleyha, Sevda, Gaffur, Saniye, Gülten e Fadik assisteranno alla scena, proveranno a calmare Demir e a staccarlo dalla donna, ma lui non mollerà la presa: avrà intenzione di uccidere Behice con le sue stesse mani. Quest'ultima proverà a liberarsi, ma senza successo. Alla fine, però, Demir lascerà il collo di Behice.

Sarà per merito di Züleyha: se si fosse vendicato uccidendola avrebbe adoperato la stessa moneta che Behice ha usato con Hünkar e forse se ne sarebbe pentito una volta finito in carcere. Bisognerà capire se Demir darà veramente la sua parola alla moglie ed evitarà così di farsi giustizia da solo. Intanto Behice sarà veramente da sola, non ha nemmeno il sostegno di Müjgan e rischia veramente di finire dietro le sbarre per l'omicidio di Hünkar. Come farà a uscire da questa situazione?