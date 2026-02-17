Nelle prossime puntate di Io sono Farah ci sarà uno scontro tutto al femminile. Nel tentativo di rintracciare il marito Orhan, Perihan raggiungerà il suo rifugio segreto, ma invece di trovare l’uomo troverà la casa a soqquadro e una presenza inaspettata: Vera. Perihan l’accuserà di essere ancora l'amante di Orhan. Vera negherà, ma non potrà non sottolineare che Orhan non fa che cercarla continuamente.

Perihan trova il rifugio di Orhan vuoto

Mehmet ipotizzerà che Perihan conosca il luogo in cui si nasconde Orhan. Dopo aver parlato con lei dei ricordi relativi alla notte del tentato omicidio, Perihan inizierà ad allarmarsi per il marito e lo raggiungerà nella casa di Istanbul in cui si nasconde.

Ma non sarà sola, perché Mehmet la seguirà.

Quando Perihan arriverà a destinazione, però, troverà una brutta sorpresa: Orhan non c’è e in più la casa è a soqquadro, segno che è successo qualcosa.

Scontro tra Perihan e Vera per Orhan

Tuttavia, Perihan non avrà nemmeno il tempo di ipotizzare probabili scenari, perché avrà un altro problema da affrontare. Con grande stupore anche di Mehmet, che osserverà tutto da lontano, a casa di Orhan giungerà anche Vera.

Le due donne resteranno impallidite nel vedersi. “Non è possibile! No, io non ci credo. Dopo tutto quello che è successo, hai ancora una relazione con mio marito! Ma puoi lasciarlo stare?”, urlerà Perihan. Vera si difenderà: “Non è come pensi, e comunque è lui che non lascia stare me”.

Perihan, però, non crederà alle sue parole: “Quando dicevo che Orhan se la faceva con qualche donna russa, pensavo fosse solo una copertura. Invece, a quanto pare, una russa veniva davvero qui a trovarlo”. Vera tenterà di fermarla: “Perihan, smettila, non farti strane idee. È la prima volta che vengo qui, ed è stato Orhan a chiedermi di raggiungerlo. Lui ha un debole per me, che posso farci?”.

‘È pericoloso’, Perihan e Vera scappano

La situazione degenererà rapidamente: “Dimmi chi ha un debole per chi? Lui per te o tu per lui? So perché sei qui, non sono stupida. Sei qui per via di quegli appunti che ti ha fatto vedere Mehmet”. Vera ammetterà: “Sì, è vero. Sono venuta ad avvisarlo prima che sia troppo tardi”.

Quando però scopriranno che Orhan non è in casa, decideranno di andare via. “Qui è molto pericoloso”, dirà Perihan. A cosa farà riferimento?