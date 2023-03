Maria De Filippi si prepara a tornare in onda nel prime time di Canale 5 con il serale di Amici 2023 dopo il lutto che l'ha colpita.

La regina degli ascolti della rete ammiraglia Mediaset si appresta ad affrontare questa nuova sfida professionale che la vedrà coinvolta in prime time e secondo i retroscena riportati sulle pagine della rivista Di Più Tv, per Maria De Filippi questa per lei sarà la stagione più difficile.

'Ha ancora il cuore triste', il retroscena su Maria De Filippi e il serale di Amici 2023

L'appuntamento con il serale di Amici 2023 è uno degli show più attesi di questa stagione primaverile della rete ammiraglia Mediaset.

Sabato 18 marzo andrà in onda la prima delle nove puntate previste di questa ventiduesima edizione e per la conduttrice si preannuncia come una delle stagioni più difficili di sempre.

A distanza di poche settimane dalla morte di Maurizio Costanzo, Maria si appresta ad affrontare una delle sfide lavorative più complicate e impegnative della stagione televisiva.

"Ha ancora il cuore triste, ma questa nuova edizione sarà anche un modo per ritrovare il sorriso", scrive il settimanale parlando dell'impegno professionale che De Filippi affronterà nel prime time della rete ammiraglia Mediaset.

Il retroscena su Maria De Filippi e il nuovo serale di Amici 2023

Insomma per Maria non sarà facile, anche se la conduttrice non ha voluto rinunciare ai suoi numerosi programmi sul piccolo schermo dato che, come ha detto lei stessa in una delle ultime puntate del pomeridiano di Amici 22, le hanno insegnato a portare a termine i vari impegni.

"Per Maria questa è l'edizione più difficile della storia del programma", hanno svelato ancora alcuni collaboratori della conduttrice.

La sfida non sarà facile, ma in ogni caso Maria De Filippi ce la metterà tutta per assicurare al pubblico della rete ammiraglia Mediaset un vero show che possa permettere loro di divertirsi e passare delle ore in spensieratezza seguendo le vicende dei 15 allievi che sono stati ammessi al serale.

Rivoluzionata la giuria del serale di Amici 2023: ecco chi ci sarà quest'anno

Quest'anno per affrontare al meglio la nuova sfida auditel contro Il Cantante Mascherato, lo show di prime time condotto da Milly Carlucci su Rai 1, Maria ha scelto di puntare su una "giuria bomba", completamente rinnovata.

A spiccare è il nome di Cristiano Malgioglio, la cui presenza ha mandato in tilt anche i concorrenti stessi del talent show Mediaset.

Al suo fianco, in questa ventiduesima edizione, saranno presenti anche il ballerino ed ex professionista del talent Giuseppe Giofrè e Michele Bravi.