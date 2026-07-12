Nelle prossime puntate di Forbidden Fruit, in onda su Canale 5, un messaggio getterà nel panico Yildiz, Ender e Sahika. Le tre donne riceveranno contemporaneamente lo stesso sms con una frase: "So quello che avete fatto". L'avvertimento riaprirà un capitolo del loro passato che credevano sepolto per sempre, scatenando una corsa contro il tempo per scoprire l'identità del mittente.

Anticipazioni Forbidden Fruit: il messaggio anonimo che terrorizza Yildiz

Mentre Yildiz proverà a ricostruire la propria vita accanto al figlio e a frequentare sempre più spesso Çağatay, Ender e Sahika riceveranno insieme a lei sul cellulare un messaggio anonimo con un'unica frase: "So quello che avete fatto".

Le tre resteranno senza parole e inizieranno a chiedersi chi possa aver inviato quell'avvertimento. Il sospetto si insinuerà subito tra loro, rischiando di spaccare la loro fragile alleanza.

Il ricatto a Yildiz, Ender e Sahika

Il contenuto del messaggio farà pensare immediatamente che qualcuno sia a conoscenza del loro coinvolgimento nella morte di Halit.

In preda alla preoccupazione, Yildiz, Ender e Sahika cercheranno di capire chi possa averle prese di mira e se dietro quell'sms si nasconda un tentativo di ricatto.

Il giallo sulla morte di Halit

La morte di Halit risale a poco tempo prima ed è avvenuta alla villa Argun: l'imprenditore ha avuto una violenta colluttazione con le tre donne mentre cercava di allontanare Yildiz.

Durante lo scontro, l'uomo ha perso l'equilibrio ed è precipitato dalle scale, perdendo la vita sul colpo.

Se a causa della testimonianza delle tre donne la polizia ha archiviato il caso come un incidente, il misterioso messaggio "So quello che avete fatto" farà ora temere che qualcuno non creda alla versione ufficiale e conosca dettagli compromettenti su quanto accaduto quel giorno.

Per scoprire chi si nasconde dietro questa minaccia, l'appuntamento con le prossime puntate di Forbidden Fruit è in onda in prima visione su Canale 5, dal lunedì al venerdì alle ore 14:05. Inoltre, tutti gli episodi sono disponibili anche in streaming, in diretta o on demand, sulla piattaforma gratuita Mediaset Infinity.